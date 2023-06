Die zukünf­ti­ge Aus­ge­stal­tung der Geisfel­der Unter­füh­rung ist ein zuletzt viel­dis­ku­tier­tes The­ma – und das zurecht. Es ist von gro­ßer Wich­tig­keit, dass ein im Gesamt­kon­text mög­lichst ver­träg­li­ches Ver­kehr­kon­zept umge­setzt wird. Für die SPD ‑Frak­ti­on Bam­berg ist es hier­bei ent­schei­dend, dass die Posi­tio­nen der loka­len Bevöl­ke­rung eine gewich­ti­ge Rol­le im Ent­schei­dungs­pro­zess spielen.

Um einen mög­lichst gut begrün­de­te Ent­schei­dung tref­fen zu kön­nen, hat die SPD-Frak­ti­on Bam­berg eine Sach­stands­an­fra­ge gestellt. Die­se soll klä­ren, wel­che Aus­wirk ungen die jewei­li­gen Kon­zep­te auf dem Toom-Markt haben wer­den bzw. wel­che Zukunfts­op­tio­nen hier auf dem Tisch lie­gen. Der SPD ‑Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Heinz Kunt­ke: „Der Toom-Markt ist eine wich­ti­ge Anlauf­stel­le für die Bam­ber­ger Bevöl­ke­rung. Als Stadt­rat soll­ten wir hier über mög­lichst umfas­sen­de Sach­stands­in­for­ma­tio­nen ver­fü­gen. Daher haben wir eine ent­spre­chen­de Anfra­ge gestellt.“

Kon­kret wird in der Sach­sta nds­an­fra­ge geklärt wer­den, wie der aktu­el­le Ver­hand­lungs­stand bzgl. der mög­li­chen Ver­le­gung des Toom-Markt lau­tet. Dar­über hin­aus soll dar­ge­legt wer­den, ob es bereits kon­kre­te Aus­sich­ten auf Ausw eich­flä­chen in Bam­berg gibt. Es muss in jedem Fall bedacht wer­den, dass der Ver­bleib des Markts in Bam­berg von gro­ßem Stel­len­wert für die Bam­ber­ger Bevöl­ke­rung ist.

Die Rea­li­sie­rung der Hoch­ge­schwin­dig­keits­strecke zwi­schen Ber­lin und Mün­chen hat die­um­fas­sen­den Bau­maß­nah­men an der Geisfel­der Unter­füh­rung über­haupt erst erfor­der­lich gemacht. Dabei ist nicht zu ver­ken­nen, dass die­se Strecke auch für Bam­berg jetzt und auch in Zukunft eine wich­ti­ge Rol­le spielt. Den­noch ist auch bei ent­spre­chen­den Groß­pro­jek­ten die Ein­bin­dung der loka­len Anwohner*innen von ent­schei­den­der Bedeutung.