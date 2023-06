Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Am Mitt­woch­abend gegen 21 Uhr wur­de ein 20jähriger Mann aus der Röhn an einem Wan­der­park­platz an der B 303 kurz vor dem Tam­ba­cher Wald von einer Fami­lie durch Wink­zei­chen ange­hal­ten. Die Fami­lie gab vor in einer Not­la­ge zu sein. Ihr Ben­zin wür­de nur noch für 20 km rei­chen und sie hät­ten kei­ne inlän­di­sche Wäh­rung für Ben­zin und Nah­rung, son­dern ledig­lich rumä­ni­sche LEI dabei. Bei­de Par­tei­en fuh­ren dann auf Bit­ten der Fami­lie gemein­sam nach Scheu­er­feld zu einer Bank. Hier Über­gab der jun­ge Mann dann 150 Euro in bar und bekam im Gegen­zug dazu 1000 rumä­ni­sche LEI. Wenig spä­ter muss­te der jun­ge Mann fest­stel­len, dass die rumä­ni­schen Geld­schei­ne völ­lig wert­los, ver­al­tet und nicht mehr gül­tig waren, und er auf eine Betrugs­ma­sche rein­ge­fal­len war.

Bei der tat­ver­däch­ti­gen Fami­lie han­del­te es sich offen­sicht­lich um ein Pär­chen aus Ungarn, bei­de ca. 35 Jah­re alt. Außer­dem befand sich ein etwa 2 Jah­re altes Klein­kind mit vor Ort. Die Frau war klein und leicht unter­setzt, der Mann etwa 180 cm groß und kräf­tig gebaut. Die Fami­lie benutz­te einen sil­ber­nen Pkw, mit ver­mut­lich unga­ri­scher Zulas­sung und einem deut­li­chem Heck­scha­den. Das Kenn­zei­chen des Fahr­zeugs ist bis­lang nicht bekannt.

Sind even­tu­ell mehr Geschä­dig­te auf die geschil­der­te Masche rein­ge­fal­len bzw. hat jemand Wahr­neh­mun­gen gemacht, die zur Ermitt­lung der Täter füh­ren kön­nen, fragt sich nun die Cobur­ger Poli­zei und erbit­tet Hin­wei­se unter 09561/645–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Betrugs­ma­sche erkannt

Kro­nach: Eine Frau aus dem Stadt­be­reich Kro­nach erhielt letz­te Woche einen Anruf von einem Mann der vor­gab, im Auf­trag von Goog­le Geschäfts­da­ten abglei­chen zu müs­sen. Nach­dem der Anru­fer Öff­nungs­zei­ten, Ange­bo­te und Lei­stun­gen abge­gli­chen hat­te, bekam die Anzei­ge­er­stat­te­rin eine Rech­nung per Post. Die Geschä­dig­te soll­te für die Fir­men­aus­kunft 2380,- Euro bezah­len. Wie sich bei Recher­chen im Inter­net her­aus­stell­te, han­delt es sich hier um eine gän­gi­ge Betrugs­ma­sche. Der Geschä­dig­ten ist kein finan­zi­el­ler Scha­den entstanden.

Dro­gen­test war positiv

Küps: Gegen eine 41-jäh­ri­ge Kro­na­che­rin lau­fen aktu­ell Ermitt­lun­gen wegen Ver­sto­ßes nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz. Die Betrof­fe­ne wur­de am Mitt­woch­vor­mit­tag mit ihrem Toyo­ta in Küps ange­hal­ten und kon­trol­liert. Hier­bei stell­ten die Poli­zei­be­am­ten Auf­fäl­lig­kei­ten fest, die auf Dro­gen­kon­sum hin­deu­te­ten. Ein durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test ver­lief posi­tiv auf THC. Die Dame muss­te mit zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus. Gegen sie wur­de eine Fahrt­un­ter­sa­gung für die näch­sten 24 Stun­den ausgesprochen.

Ein­bruch in leer­ste­hen­des Wohnhaus

Wil­helms­thal: Bis­lang unbe­kann­te Ein­bre­cher sind inner­halb der letz­ten drei Mona­te in ein seit meh­re­ren Jah­ren unbe­wohn­tes Wohn­haus in der Festungs­gas­se ein­ge­bro­chen. Der oder die Täter öff­ne­ten zunächst gewalt­sam das an der Haus­ein­gangs­tür mon­tier­te Vor­hän­ge­schloss. Danach dran­gen die Täter ins Objekt ein und ent­wen­de­ten altes Geschirr, eine Dose mit Schmuck und diver­se Orden aus dem 2. Welt­krieg. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird vom Anzei­ge­er­stat­ter mit unter 100,- Euro bezif­fert. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Schlä­ge­rei am Holzmarkt

KULM­BACH. Am Mitt­woch­abend kam es am Kulm­ba­cher Holz­markt zu einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen meh­re­ren Per­so­nen, auch ein Mes­ser soll im Spiel gewe­sen sein.

Ersten Ermitt­lun­gen zufol­ge gerie­ten gegen 20:20 Uhr zwei Grup­pen jun­ger Män­ner in Streit. Im Rah­men die­ser Aus­ein­an­der­set­zung sol­len ein 26-jäh­ri­ger Liba­ne­se und ein 33-jäh­ri­ger Syrer von meh­re­ren, eben­falls aus­län­di­schen Tätern fest­ge­hal­ten und auch geschla­gen wor­den sein. Einem der bei­den Geschä­dig­ten soll auch ein Klapp­mes­ser vor­ge­hal­ten wor­den sein. Noch vor Ein­tref­fen der Poli­zei ent­fern­ten sich die Grup­pe der Täter mit einem blau­en BMW.

Die bei­den Geschä­dig­ten tru­gen von der Schlä­ge­rei zum Glück nur leich­te Ver­let­zun­gen davon. Bei einem der bei­den Män­ner ging zudem das T‑Shirt kaputt. Die Poli­zei in Kulm­bach ermit­telt nun wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung und Bedro­hung. Zeu­gen der Aus­ein­an­der­set­zung wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09221/6090 mit der Kulm­ba­cher Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzen.