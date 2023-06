Sum­mer­flair im Her­zen Kulmbachs

Es ist zwei­fel­los einer der Höhe­punk­te im Kulm­ba­cher Ver­an­stal­tungs­ka­len­der: Das Kulm­ba­cher Alt­stadt­fest. Auch in die­sem Jahr ver­wan­delt sich das Zen­trum Kulm­bachs zu einer Fla­nier­mei­le mit ver­schie­de­nen Spei­sen, einer gro­ßen Aus­wahl an Geträn­ken und den unter­schied­lich­sten Bands und Musik­rich­tun­gen. Der Ter­min am ersten Juli-Wochen­en­de ist bereits Tra­di­ti­on und die Ver­an­stal­ter, der Tou­ris­mus und Ver­an­stal­tungs­ser­vice der Stadt Kulm­bach und die acht Stra­ßen­zug­be­auf­trag­ten, freu­en sich auf drei abwechs­lungs­rei­che und bun­te Tage vom 30.06. bis 02.07.2023.

Auch Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann blickt vol­ler Vor­freu­de auf das Fest: „Das Geheim­nis der Ver­an­stal­tung ist sei­ne Viel­falt: es sind die ver­schie­de­nen Kulis­sen, die unter­schied­li­chen Musik­rich­tun­gen, die Varie­tät bei den Essens- und Geträn­ke­an­ge­bo­ten und natür­lich die vie­len Gäste – Kin­der, Erwach­se­ne, Senio­ren, Ein­hei­mi­sche, Tou­ri­sten und Schau­stel­ler ver­brin­gen drei fan­ta­sti­sche Tage im Her­zen Kulm­bachs und kön­nen bei som­mer­li­chem Ambi­en­te aus­ge­las­sen fei­ern“, so Lehmann.

Die Stra­ßen­zug­be­auf­trag­ten sind nahe­zu gleich­ge­blie­ben, ledig­lich der Bütt­ner­win­kel wird die­ses Jahr zum ersten Mal von Radio Plas­sen­burg bespielt wer­den. Die 8 Stra­ßen­zug­be­auf­trag­ten sind:

Markt­platz – Vagan­za GbR (Bian­ka Straub, Armin Kull, Ronald Friedlein)

Obe­re Stadt – Cor­ne­lia Rie­ger (Gast­stät­te „Soh­le“)

Behör­den­park­platz – Alex Matthes (Kom­mun­bräu)

Vor­de­rer Ober­hacken – Jens Bur­kart­smai­er („Back­stage“)

Bütt­ner­win­kel – Mar­co Dressel (Radio Plassenburg)

Hin­te­rer Ober­hacken – Karo­la Helm (Braue­rei­mu­se­um)

Spi­tal­gas­se – Robert Weich­art (Café Roberts, Bierhäsula)

Buch­bin­der­gas­se – Fam. Lubia­to (Due Fratelli)

Am Start sind in die­sem Jahr über 50 Künst­le­rin­nen und Künst­ler, DJs und Bands. Den Auf­takt macht der Bier­an­stich mit Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann am Frei­tag, den 30.06.2023 um 17:00 Uhr auf dem Markt­platz. Beglei­tet wird der Anstich in die­sem Jahr von der Kulm­ba­cher Stadtkapelle.

Am Sonn­tag, den 02. Juli 2023 fin­det um 15:00 Uhr auch wie­der der belieb­te „Alt­stadt-Fir­men­lauf“ statt, der in die­sem Jahr von der Fir­ma Glen Dim­plex orga­ni­siert wird. Die Bevöl­ke­rung ist an allen drei Tagen ein­ge­la­den, schö­ne Stun­den in Kulm­bachs male­ri­scher Alt­stadt zu verbringen.

Auch in die­sem Jahr wird es auf­grund des Alt­stadt­fe­stes zu Ein­schrän­kun­gen im Stra­ßen­ver­kehr kom­men. Die Buch­bin­der­gas­se ist Frei­tag, Sams­tag und Sonn­tag kom­plett gesperrt. Im Ober­hacken gilt ab Don­ners­tag, den 29.06.2023, 6:00 Uhr, abso­lu­tes Hal­te­ver­bot. Auch der Behör­den­park­platz, der Park­platz der Volks­hoch­schu­le in der Bau­er­gas­se sowie der Park­platz hin­ter dem Bau­amt sind eben­falls ab Don­ners­tag, 6:00 Uhr gesperrt. Der EKU-Platz ist eben­falls nicht befahr­bar. Auch die Park­plät­ze ent­lang des Markt­plat­zes sind ab Mitt­woch, den 28.06.2023 ab Wochen­mark­ten­de gesperrt. Ab Don­ners­tag, 6:00 Uhr, kann die Stra­ße zwi­schen Ver­eins­haus und Markt­platz nicht mehr befah­ren werden.

Ab Don­ners­tag, den 29.06.2023, 6:00 Uhr ist das Abbie­gen vom Schieß­gra­ben kom­mend in die Obe­re Stadt nicht mehr mög­lich. Ab Don­ners­tag, 6:00 Uhr ist die Obe­re Stadt eben­falls ab Buchbindergasse/​Marktplatz nicht mehr befahr­bar, Anlie­ger kön­nen bis Frei­tag, 6:00 Uhr noch in die Obe­re Stadt und den Ober­hacken fah­ren. Im Schieß­gra­ben gilt ab Don­ners­tag, 6:00 Uhr, eben­falls abso­lu­tes Halteverbot.

Die „Klei­ne Spi­tal­gas­se“ ent­lang des Senio­ren­heims Bür­ger­hos­pi­tal wird ab dem klei­nen Kreis­ver­kehr vor dem Patch­work bis zur Ein­mün­dung in die Spi­tal­gas­se Ein­bahn­stra­ße blei­ben, aller­dings in gedreh­ter Rich­tung. Das bedeu­tet, dass die Ver­kehrs­teil­neh­mer von der Gra­ben­stra­ße kom­mend im klei­nen Krei­sel die Spi­tal­gas­se in Rich­tung Spi­tal­kir­che befah­ren kön­nen. Die­se Rege­lung gilt ab Frei­tag, den 30.06.2023, 6:00 Uhr.

Wir bit­ten Anwoh­ner und Bevöl­ke­rung um Verständnis!