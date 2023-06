Es sind noch Plät­ze bei der Som­mer­fe­ri­en­frei­zeit in Augs­burg frei!

Der Kreis­ju­gend­ring Forch­heim ver­an­stal­tet auch die­ses Jahr wie­der eine Som­mer­fe­ri­en­frei­zeit der Mäd­chen- & Jun­gen­ar­beit. Alle Jugend­li­chen im Alter von 12–15 Jah­ren kön­nen die­ses Jahr eine Frei­zeit in Augs­burg erle­ben. Gemein­sam geht’s mit dem Zug zur Jugend­her­ber­ge in Augs­burg. In und um die Jugend­her­ber­ge gibt es diver­se Optio­nen zur Frei­zeit­ge­stal­tung. Von einem Aus­flug in die Stadt, über den Besuch in der Fug­ge­rei zu gemein­sa­men Spie­le­aben­den in der Grup­pe ist nahe­zu alles möglich.

Lang­wei­lig wird es defi­ni­tiv nicht wer­den! Wel­che Akti­vi­tä­ten wir vor Ort unter­nom­men wer­den, hängt von den Teil­neh­men­den und dem Wet­ter ab.

Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 100 € inkl. Zug­fahrt, Über­nach­tung, Ver­pfle­gung, Aktio­nen und Mate­ri­al. Eine Anmel­dung ist noch bis zum 23.07.2023 mög­lich. Die Online-Anmel­dung sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.kjr​-forch​heim​.de