In den blau­en Tie­fen des Mee­res lebt eine klei­ne Meer­jung­frau. Eines Tages ret­tet sie einen jun­gen Prin­zen vor dem Ertrin­ken – und ver­liebt sich in ihn. Die Meer­he­xe tauscht ihren Fisch­schwanz gegen Bei­ne, um ihren Gelieb­ten an Land wie­der­se­hen zu kön­nen. Aber es gibt für sie kein Zurück. Denn wenn der Prinz sie nicht hei­ra­tet, muss sie ster­ben. Doch am Ende kommt alles anders.

Ein Mär­chen für die gan­ze Fami­lie mit der Musik von John Høy­bye. Die Schau­spie­le­rin Mei­ke Hess führt durch die Kan­ta­te für Spre­cher, Chor und Streich­or­che­ster und ver­leiht den ver­schie­de­nen Cha­rak­te­ren ihre Stimme.

Fami­li­en­tickets sind für 10 Euro erhältlich.

FAMI­LI­EN­KON­ZERT: DIE KLEI­NE MEERJUNGFRAU

Sams­tag, 01. Juli 2023, 16 Uhr

Kon­zert­hal­le Bam­berg – Joseph-Keil­berth-Saal, Muß­stra­ße 1,

96047 Bam­berg

Wei­te­re Infos: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​k​o​n​z​e​r​te/