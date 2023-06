„So wie die Vögel ihr Häus­chen bezie­hen, so mögen auch die Dörfles-Esbacher:innen das Hans-Lot­ter-Bür­ger­haus in Besitz nehmen“

Rede des Ersten Bür­ger­mei­sters Tor­sten Dohna­lek anläss­lich der Eröff­nung des neu­en Bür­ger­hau­ses am 17. Juni 2023

Lie­be Dörfles-Esbacher:innen,

mit gro­ßer Freu­de blicke ich auf das beein­drucken­de Fest zur Eröff­nung unse­res neu­en Bür­ger­hau­ses zurück. Bei strah­len­dem Wet­ter konn­ten wir gemein­sam einen unver­gess­li­chen Tag erle­ben, der uns allen lan­ge in Erin­ne­rung blei­ben wird. An die­ser Stel­le möch­te ich mich im Namen der gesam­ten Gemein­de bei Ihnen allen bedan­ken, die Sie an die­sem beson­de­ren Ereig­nis teil­ge­nom­men haben.

Ein ganz beson­de­rer Dank gilt unse­rem ehe­ma­li­gen Bür­ger­mei­ster und Ehren­bür­ger Hans Lot­ter, der nicht nur durch sei­ne Amts­zeit von 1984 bis 2005, son­dern auch durch sein Lebens­werk und sein Enga­ge­ment für unse­re Gemein­de einen blei­ben­den Ein­druck hin­ter­las­sen hat. Als Namens­ge­ber hat Hans Lot­ter maß­geb­lich dazu bei­getra­gen, dass die­se Fei­er­lich­keit einen beson­de­ren Stel­len­wert in der Gemein­de einnimmt.

Sei­ne amü­san­te Anspra­che, gespickt mit wun­der­ba­ren Anek­do­ten aus sei­ner Zeit im Amt, zau­ber­te uns allen ein Lachen ins Gesicht. Wäh­rend sei­ner Amts­zeit von 1972 bis 2005 als Stan­des­be­am­ter hat Hans Lot­ter ins­ge­samt 467 Ehen geschlos­sen hat. Mit gro­ßer Freu­de und Her­zens­wär­me hat er die­se Auf­ga­be über­nom­men und damit zahl­rei­chen Paa­ren den Start in ein gemein­sa­mes Leben ermög­licht. Er war immer für alle Gene­ra­tio­nen da.

Ein herz­li­ches Dan­ke­schön gilt auch allen Helfer:innen, die zum Gelin­gen des Festes bei­getra­gen haben. Beson­ders die Kolleg:innen der SoGe und Bücherei/​Artothek sowie der Senio­ren­ar­beit und die ehren­amt­li­chen Helfer:innen der Orts­ver­ei­ne haben mit ihrem Ein­satz dafür gesorgt, dass alles rei­bungs­los ablau­fen konn­te. Ihre Unter­stüt­zung und ihr Enga­ge­ment waren unver­zicht­bar, und wir sind glück­lich, dass wir uns auf sie ver­las­sen kön­nen. Ein „extra“ Dank geht an den Mari­en­ver­ein für das tol­le Kuchenbuffet.

Auch die bei­den Schul­lei­tun­gen der Emil-Fischer-Grund­schu­le stan­den uns tat­kräf­tig zur Sei­te und schmier­ten flei­ßig Bro­te. Die Zusam­men­ar­beit zwi­schen Gemein­de und Schu­le ist ein Bei­spiel dafür, wie eine star­ke Gemein­schaft ent­ste­hen kann, die sich für das Wohl unse­rer Kin­der und Jugend­li­chen einsetzt.

Das Fest zur Eröff­nung des Bür­ger­hau­ses wäre nicht kom­plett gewe­sen ohne die inspi­rie­ren­den Reden von Tho­mas Engel, dem Regie­rungs­vi­ze­prä­si­den­ten von Ober­fran­ken, und dem Archi­tek­ten Lutz Wal­len­stein von ARCHI­VI­VA. Ihre Wor­te haben uns noch ein­mal ver­deut­licht, welch groß­ar­ti­ges Pro­jekt wir mit dem neu­en Bür­ger­haus ver­wirk­licht haben. Es ist nicht nur ein Ort der Begeg­nung und des Aus­tauschs, son­dern auch ein Sym­bol für den Fort­schritt und die Wei­ter­ent­wick­lung unse­rer Gemein­de. Pfar­re­rin Gabrie­le Töp­fer und Pfar­rer Peter Fischer seg­ne­ten das Bür­ger­haus sowie alle Anwe­sen­den und baten Gott um gutes Gelin­gen. Pfar­rer Fischer von der katho­li­schen Kir­che erwähn­te in sei­ner Rede die gute Zusam­men­ar­beit mit dem Alt­bür­ger­mei­ster Udo Döh­ler beim Ver­kauf des kirch­li­chen Gemein­de­hau­ses an die Gemein­de Dörf­les-Esbach und freu­te sich über den gelun­ge­nen Umbau. Gabrie­le Töp­fer spen­dier­te ein Vogel­häus­chen für den Gar­ten des Hans-Lot­ter-Bür­ger­hau­ses. So wie die Vögel ihr Häus­chen bezie­hen, so mögen auch die Dörfles-Esbacher:innen das Hans-Lot­ter-Bür­ger­haus in Besitz neh­men. Jung und Alt gemeinsam!

Ein herz­li­cher Dank geht auch an die geschätz­ten Gäste, die extra für die­se Ver­an­stal­tung zu uns gekom­men sind. Alt­bür­ger­mei­ster und Ehren­bür­ger Udo Döh­ler, der maß­geb­lich zur Umge­stal­tung zum Bür­ger­haus bei­getra­gen hat, Land­rat Seba­sti­an Straubel, Gemein­de­tags­vor­sit­zen­der Bernd Rei­ßen­we­ber sowie die Bür­ger­mei­ster Karl Kolb, Tobi­as Ehr­li­cher und Gerd Mücke haben mit ihrer Anwe­sen­heit die Bedeu­tung die­ses Ereig­nis­ses für unse­re Gemein­de unterstrichen.

Auch der Besuch von MDB Jonas Geiß­ler und MDL Mar­tin Mit­tag hat uns gezeigt, dass unser Bür­ger­haus über die Gren­zen unse­rer Gemein­de hin­aus Beach­tung und Unter­stüt­zung findet.

Ganz herz­lich möch­ten wir uns bei Hans Lot­ter bedan­ken, der mit einer groß­zü­gi­gen Spen­de von 1000,00 € das Bür­ger­haus unter­stützt. Zudem haben die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ins­ge­samt 650 € gespen­det, und aus der Tom­bo­la konn­ten wir einen Erlös von 500 € erzie­len. Die­se groß­zü­gi­gen Spen­den flie­ßen in unse­re Stif­tung „Unser Dörfles-Esbach“.

Abschlie­ßend bit­te ich Sie alle den Gedan­ken des Festes „Men­schen in Begeg­nung brin­gen“ wei­ter­zu­tra­gen und den Zusam­men­halt in der Gemein­de Dörf­les-Esbach wei­ter zu stär­ken. Bit­te unter­stüt­zen Sie unse­re Pro­jek­te vor Ort. Beson­ders für unse­re Senior:innen kann das Bür­ger­haus zu einem gesell­schaft­li­chen Treff­punkt wer­den. Dies wün­sche ich mir ganz sehr! Es ist wun­der­bar zu sehen, wie Men­schen zusam­men­kom­men und gemein­sam Freu­de haben. Lasst uns den Schwung von die­ser schö­nen Eröff­nung mit­neh­men und gemein­sam das Bür­ger­haus lebens- und lie­bens­wert machen. So wie unser Dörfles-Esbach!

Ich schlie­ße mit dem Satz von Hans-Lot­ter: DÖRF­LES-ESBACH LEBT!

Ihr Erster Bürgermeister

Tor­sten Dohnalek

