Bosch Bam­berg erhält Lud­wig Erhard Preis in Gold

Bosch-Werk für exzel­len­te Manage­ment­lei­stung ausgezeichnet

Die Initia­ti­ve Lud­wig-Erhard-Preis e. V. (ILEP) hat am Frei­tag, den 23. Juni 2023, im Rah­men einer fei­er­li­chen Preis­ver­lei­hung im Mei­ster­saal Ber­lin 12 Orga­ni­sa­tio­nen für ihre ganz­heit­li­chen Manage­ment­lei­stun­gen aus­ge­zeich­net. In der Kate­go­rie „Gro­ße Unter­neh­men“ geht der Lud­wig Erhard Preis 2023 in Gold an das Werk Bam­berg der Robert Bosch GmbH für sei­ne exzel­len­ten Lei­stun­gen im Transformationsprozess.

Gold für Bosch Bamberg

In Part­ner­schaft mit der Stand­ort­in­itia­ti­ve „Deutsch­land – Land der Ideen“ prä­miert die Initia­ti­ve Lud­wig-Erhard-Preis Orga­ni­sa­tio­nen und Unter­neh­men unter­schied­li­cher Grö­ßen und Bran­chen für Spit­zen­lei­stun­gen „Made in Ger­ma­ny“. Tho­mas Kraus, Vor­sit­zen­der der Initia­ti­ve freut sich über das gro­ße Bewer­ber­feld und die begei­stern­den Lei­stun­gen der Unter­neh­men in die­sem Jahr. Erst­mals wur­den fünf Gold-Plat­zie­run­gen ver­ge­ben. Das beste Ergeb­nis unter den Gold­preis­trä­gern erreich­te das Bam­ber­ger Werk der Robert Bosch GmbH.

„Bosch Bam­berg zeigt vor­bild­lich, dass fun­da­men­ta­len Ver­än­de­rungs­not­wen­dig­kei­ten erfolg­reich begeg­net wer­den kann durch exzel­len­tes Manage­ment mit Weit­blick, kon­se­quen­te Mit­ar­bei­ter­ori­en­tie­rung und Pro­zess­ge­stal­tung nach dem EFQM-Modell“, resü­miert die Jury. (Anmer­kung: Das EFQM-Modell ist ein welt­weit aner­kann­ter Manage­m­ent­rah­men der Orga­ni­sa­tio­nen dabei unter­stützt, Ver­än­de­run­gen zu mana­gen und die Lei­stung zu ver­bes­sern.)

So set­ze das Fer­ti­gungs­werk den mas­si­ven Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess durch die zuneh­men­de Elek­tri­fi­zie­rung im Antriebs­strang und die damit ver­bun­de­ne Neu­aus­rich­tung des Pro­dukt­port­fo­li­os hin zu was­ser­stoff­ba­sier­ten Erzeug­nis­sen mit einer beein­drucken­den Kon­se­quenz um, fasst das acht­köp­fi­ge Asses­so­ren-Team zusammen.

Ein­bin­dung der Beschäf­tig­ten als Erfolgsfaktor

Als wesent­li­chen Erfolgs­fak­tor für die erfolg­rei­che Trans­for­ma­ti­on nen­nen die Asses­so­ren auch die kon­struk­ti­ve Zusam­men­ar­beit zwi­schen der Werk­lei­tung und dem Betriebs­rat sowie die kon­ti­nu­ier­li­che Ein­bin­dung der Beschäf­tig­ten in den Ver­än­de­rungs­pro­zess. So wur­de früh­zei­tig die Exper­ti­se der Mit­ar­bei­ter genutzt, um neue Kom­pe­tenz­fel­der zu iden­ti­fi­zie­ren mit dem Ziel, das Werk unab­hän­gi­ger von Ver­bren­ner­mo­tor-Erzeug­nis­sen zu machen.

Mar­tin Schultz, kauf­män­ni­scher Werk­lei­ter bei Bosch in Bam­berg, unter­streicht: „Ohne das akti­ve Enga­ge­ment und die Unter­stüt­zung aller Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter sind weit­ge­hen­de und erfolg­rei­che Ver­än­de­rungs­pro­zes­se kaum denk­bar. Wir haben früh­zei­tig auf ein pro­fes­sio­nel­les und stra­te­gisch ver­an­ker­tes Ver­än­de­rungs­ma­nage­ment gesetzt und Fach- und Füh­rungs­kräf­te umfas­send geschult, um unse­re Beschäf­tig­ten gut durch die Ver­än­de­rung zu beglei­ten. Hier­durch haben wir in Rekord­zeit und mit erheb­li­chen Inve­sti­tio­nen in den Stand­ort unser Pro­dukt­pro­gramm um die Brenn­stoff­zel­len­tech­no­lo­gie erwei­tern kön­nen.” Mario Gut­mann, Betriebs­rats­vor­sit­zen­der im Werk Bam­berg betont die Bedeu­tung der Betriebs­ver­ein­ba­rung Beschäf­ti­gungs­si­che­rung: „Eine erfolg­rei­che Trans­for­ma­ti­on gelingt nur, wenn die betrof­fe­nen Men­schen sich ein­brin­gen kön­nen. Trans­for­ma­ti­on braucht aber auch die erfor­der­li­che Zeit und die poli­ti­schen Rah­men­be­din­gun­gen. Wir ste­hen für Tech­no­lo­gie­of­fen­heit und Fle­xi­bi­li­tät, dies haben wir Betriebs­rä­te früh­zei­tig erkannt und uns bereits 2019 auf den lan­gen Weg der Trans­for­ma­ti­on gemacht.“ Zu den neu­en Erzeug­nis­sen unter­strei­chen die Asses­so­ren, dass es dem Bam­ber­ger Werk in her­aus­ra­gen­der Wei­se gelingt, Kom­pe­ten­zen sei­ner tra­di­tio­nel­len Pro­duk­ti­ons­pro­zes­se zu nut­zen. „Unse­re Brenn­stoff­zel­len­pro­jek­te pro­fi­tie­ren erheb­lich von unse­rer lang­jäh­ri­gen Indu­stria­li­sie­rungs­kom­pe­tenz als Fertigungs‑, Anlauf- und Leit­werk bei unse­ren Klas­sik­erzeug­nis­sen wie der Die­sel- und Ben­zin­ein­sprit­zung, der Abgas­sen­so­rik und der Zünd­ker­ze”, freut sich Ste­fan Schmitz, tech­ni­scher Werk­lei­ter bei Bosch in Bamberg.

Der Lud­wig-Erhard-Preis ist die natio­na­le Aus­zeich­nung für Excel­lence von Unter­neh­men und Orga­ni­sa­tio­nen in Deutsch­land und wird seit 1997 jähr­lich für Spit­zen­lei­stun­gen in der deut­schen Wirt­schaft verliehen.

Über die Bosch-Gruppe

Mobi­li­ty ist der größ­te Unter­neh­mens­be­reich der Bosch-Grup­pe. Er trug 2022 mit 52,6 Mil­li­ar­den Euro knapp 60 Pro­zent zum Gesamt­um­satz bei. Damit ist das Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men einer der füh­ren­den Zulie­fe­rer der Automobilindustrie.

Der Bereich Mobi­li­ty ver­folgt die Visi­on einer siche­ren, nach­hal­ti­gen und begei­stern­den Mobi­li­tät der Zukunft und bün­delt sei­ne Kom­pe­ten­zen in den Domä­nen – Per­so­na­li­sie­rung, Auto­ma­ti­sie­rung, Elek­tri­fi­zie­rung und Ver­net­zung. Sei­nen Kun­den bie­tet der Bereich ganz­heit­li­che Mobi­li­täts­lö­sun­gen. Die wesent­li­chen Geschäfts­fel­der sind: Ein­spritz­tech­nik und Neben­ag­gre­ga­te für Ver­bren­nungs­mo­to­ren sowie viel­fäl­ti­ge Lösun­gen zur Elek­tri­fi­zie­rung des Antriebs, Fahr­zeug-Sicher­heits­sy­ste­me, Assi­stenz- und Auto­ma­ti­sie­rungs­funk­tio­nen, Tech­nik für bedie­ner­freund­li­ches Info­tain­ment und fahr­zeug­über­grei­fen­de Kom­mu­ni­ka­ti­on, Werk­statt­kon­zep­te sowie Tech­nik und Ser­vice für den Kraft­fahr­zeug­han­del. Wich­ti­ge Inno­va­tio­nen im Auto­mo­bil wie das elek­tro­ni­sche Motor­ma­nage­ment, der Schleu­der­schutz ESP oder die Com­mon-Rail-Die­sel­tech­nik kom­men von Bosch.

Die Bosch-Grup­pe ist ein inter­na­tio­nal füh­ren­des Tech­no­lo­gie- und Dienst­lei­stungs­un­ter­neh­men mit welt­weit rund 421 000 Mit­ar­bei­ten­den (Stand: 31.12.2022). Sie erwirt­schaf­te­te im Geschäfts­jahr 2022 einen Umsatz von 88,2 Mil­li­ar­den Euro. Die Akti­vi­tä­ten glie­dern sich in die vier Unter­neh­mens­be­rei­che Mobi­li­ty, Indu­stri­al Tech­no­lo­gy, Con­su­mer Goods sowie Ener­gy and Buil­ding Tech­no­lo­gy. Als füh­ren­der Anbie­ter im Inter­net der Din­ge (IoT) bie­tet Bosch inno­va­ti­ve Lösun­gen für Smart Home, Indu­strie 4.0 und Con­nec­ted Mobi­li­ty. Bosch ver­folgt die Visi­on einer nach­hal­ti­gen, siche­ren und begei­stern­den Mobi­li­tät. Mit sei­ner Kom­pe­tenz in Sen­so­rik, Soft­ware und Ser­vices sowie der eige­nen IoT-Cloud ist das Unter­neh­men in der Lage, sei­nen Kun­den ver­netz­te und domä­nen­über­grei­fen­de Lösun­gen aus einer Hand anzu­bie­ten. Stra­te­gi­sches Ziel der Bosch-Grup­pe sind Lösun­gen und Pro­duk­te für das ver­netz­te Leben, die ent­we­der über künst­li­che Intel­li­genz (KI) ver­fü­gen oder mit ihrer Hil­fe ent­wickelt oder her­ge­stellt wer­den. Mit inno­va­ti­ven und begei­stern­den Pro­duk­ten sowie Dienst­lei­stun­gen ver­bes­sert Bosch welt­weit die Lebens­qua­li­tät der Men­schen. Bosch bie­tet „Tech­nik fürs Leben“. Die Bosch-Grup­pe umfasst die Robert Bosch GmbH sowie ihre rund 470 Toch­ter- und Regio­nal­ge­sell­schaf­ten in mehr als 60 Ländern.

Inklu­si­ve Han­dels- und Dienst­lei­stungs­part­nern erstreckt sich der welt­wei­te Fertigungs‑, Ent­wick­lungs- und Ver­triebs­ver­bund von Bosch über fast alle Län­der der Welt. Mit ihren welt­weit mehr als 400 Stand­or­ten ist die Bosch-Grup­pe seit Früh­jahr 2020 CO2-neu­tral. Basis für künf­ti­ges Wachs­tum ist die Inno­va­ti­ons­kraft des Unter­neh­mens. Bosch beschäf­tigt welt­weit rund 85 500 Mit­ar­bei­ten­de in For­schung und Ent­wick­lung an 136 Stand­or­ten, davon etwa 44 000 Soft­ware-Ent­wick­le­rin­nen und ‑Ent­wick­ler.

Mehr Infor­ma­tio­nen unter www​.bosch​.com, www​.iot​.bosch​.com, www​.bosch​-pres​se​.de, www​.twit​ter​.com/​B​o​s​c​h​P​r​e​sse