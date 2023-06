VER­GAN­GEN­HEIT UND ZUKUNFT BESTIM­MEN JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

Bei der dies­jäh­ri­gen Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Stadt­ver­ban­des für Sport am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag im Ver­eins­heim der TSG 05 Bam­berg bestimm­ten der Blick zurück und gleich­zei­tig nach vor­ne den gesam­ten Pro­gramm­ab­lauf. In sei­nem Rechen­schafts­be­richt zog erster Vor­sit­zen­der Wolf­gang Reich­mann trotz der vie­len Coro­na-beding­ten Aus­fäl­le von Stadt­mei­ster­schaf­ten eine posi­ti­ve Bilanz der Arbeit des Stadt­ver­ban­des: „Sie war mehr durch die Sor­gen und Nöte der Ver­ei­ne geprägt war als durch groß­ar­ti­ge Sport­er­eig­nis­se. Abso­lu­tes High­light im letz­ten Jahr war der Besuch des baye­ri­schen Innen­mi­ni­sters Joa­chim Herr­mann zum Tag des Ehren­amts. Er folg­te unse­rer Ein­la­dung und dis­ku­tier­te bei einer öffent­li­chen Dis­kus­si­ons­ver­an­stal­tung zwei Stun­den mit unse­ren Gästen.“ Aus der sonst gro­ßen Palet­te von Stadt­mei­ster­schaf­ten gab es in die­sem Jahr bis­her nur zwei: Im Apnoe-Tau­chen um den Bur­ge­bra­cher Kelch, orga­ni­siert vom Tauch­club Bam­berg, und im Gol­fen bei der offe­nen Stadt­mei­ster­schaft des Golf­clubs Haupts­moor­wald. „Es wird dau­ern, bis sich die Ver­ei­ne zu sol­chen Events wie­der auf­raf­fen kön­nen, da sie mit ganz ande­ren Pro­ble­men zu kämp­fen haben“, befürch­tet Wolf­gang Reich­mann. Der ehe­ma­li­ge Hör­funk­sport­re­por­ter des Baye­ri­schen Rund­funks zähl­te auf: „Ange­fan­gen von den gestie­ge­nen Ener­gie­ko­sten, über Mit­glie­der­schwund bis hin zu grö­ße­rer wün­schens­wer­ter Unter­stüt­zung durch die Stadt, die sich zwar immer wie­der Sport­stadt nennt, aber aus Sicht der Ver­ei­ne wenig dafür tut.“ So fin­det seit Jah­ren kei­ne Sport­ler­eh­rung mehr statt. Für die­ses Jahr zum Bei­spiel feh­le das Geld, hieß es kürz­lich aus dem Rat­haus auf Anfra­ge des Stadtverbandes.