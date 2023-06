Wie könn­te der Holz­markt in Bam­berg aus­se­hen, wenn er für eine hohe Wohn- und Lebens­qua­li­tät gestal­tet wäre?

Gemein­sa­me Pres­se­mit­tei­lung von Begeg­nungs­stadt Bam­berg und VCD Kreis­ver­band Bamberg

Jetzt ist der erste Bam­ber­ger Kamen­sky online: der Holz­markt Wie könn­te der Holz­markt in Bam­berg aus­se­hen, wenn er für eine hohe Wohn- und Lebens­qua­li­tät gestal­tet wäre? Das hat der VCD den Ham­bur­ger Künst­ler Jan Kamen­sky gefragt. Sei­ne Ani­ma­ti­on wur­de nun erst­mals in der Öffent­lich­keit vorgestellt.

Die Initia­ti­ve Begeg­nungs­stadt Bam­berg und der VCD Bam­berg set­zen sich gemein­sam mit ande­ren Orga­ni­sa­tio­nen dafür ein, im Welt­erbe­be­reich mehr Platz für Men­schen und Natur zu schaf­fen. Bei allen inhalt­li­chen Vor­tei­len ist es manch­mal schwie­rig, sich ein kon­kre­tes Bild von mög­li­chen Ver­än­de­run­gen zu machen. Hier kann die Ani­ma­ti­on viel Inspi­ra­ti­on für die Gestal­tung der Stadt bie­ten. Mit­hil­fe die­ser Gestal­tung wür­den gleich­zei­tig meh­re­re Zie­le der Stadt­ent­wick­lung unter­stützt: Schutz vor gesund­heits­ge­fähr­den­der Som­mer­hit­ze, Ver­bes­se­run­gen für umwelt­freund­li­che Ver­kehrs­mit­tel und Begeg­nungs­raum zur Stär­kung der Nach­bar­schaf­ten sind dabei nur einige.

„Die­ses schö­ne, ein wenig futu­ri­sti­sche Bild war uns wich­tig, um die posi­ti­ven Effek­te von Ver­än­de­rung zu zei­gen“ so Andre­as Irmisch, Vor­sit­zen­der des VCD in Bam­berg. „Gleich­zei­tig wol­len wir den Bamberger*innen Mut machen, sol­che Ver­än­de­rungs­wün­sche gegen­über der Stadt zu äußern und am öffent­li­chen Dia­log teil­zu­neh­men.“ Für die Erstel­lung einer Visu­al Uto­pi­as-Ani­ma­ti­on hat­te der VCD Kreis­ver­band Bam­berg Unter­stüt­zung meh­re­rer Orga­ni­sa­tio­nen und Pri­vat­per­so­nen erhal­ten. Gemein­sam konn­te dadurch die Finan­zie­rung gesi­chert werden.

Der Link zur Ani­ma­ti­on befin­det sich auf den Inter­net­sei­ten von VCD Bam­berg (https://​bay​ern​.vcd​.org/​d​e​r​-​v​c​d​-​i​n​-​b​a​y​e​r​n​/​b​a​m​b​e​rg/) sowie Begeg­nungs­stadt Bam­berg (https://​www​.begeg​nungs​stadt​-bam​berg​.de/​h​o​m​e​/​a​k​t​u​e​l​l​es/). Auf der Ket­ten­brücke konn­ten zahl­rei­che Pas­san­tin­nen und Pas­san­ten die Ani­ma­ti­on bereits am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de sehen. Die mei­sten drück­ten den Wunsch aus, dass die Stadt die öffent­li­chen Flä­chen auf die­se oder ähn­li­che Wei­se gestal­ten soll. End­lich mal ein Bild, dass eine ande­re als die all­täg­li­che Per­spek­ti­ve auf den öffent­li­chen Raum bietet!

Andre­as Irmisch für Begeg­nungs­stadt Bam­berg und VCD Bamberg

