Auf der Ver­tre­ter­ver­samm­lung der VR Bank Bay­reuth-Hof eG wur­de das Ergeb­nis des Geschäfts­jahrs 2022 umfas­send vor­ge­stellt. Das im Früh­jahr neu gewähl­te Gre­mi­um stimm­te einer Divi­den­de in Höhe von 2 % auf die Geschäfts­an­tei­le zu.

Der Bank gelang in einem tur­bu­len­ten Jahr ein zufrie­den­stel­len­des Ergeb­nis. Der Jah­res­über­schuss lag mit 4,35 Mil­lio­nen nur knapp unter dem Vor­jah­res­er­geb­nis und leicht über der Pla­nung. Die Sat­zung sieht vor, dass Vor­stand und Auf­sichts­rat auf der Ver­tre­ter­ver­samm­lung vor­schla­gen, wie die Gewin­ne ver­wen­det wer­den. Die Ent­schei­dung tref­fen die Ver­tre­ter. Über eine Mil­li­on Euro wird als Divi­den­de in Höhe von 2 % auf Geschäfts­gut­ha­ben an die Mit­glie­der aus­ge­zahlt. Die Divi­den­de konn­te in den letz­ten Jah­ren, trotz der Nied­rig­zins­pha­se, jedes Jahr aus­ge­zahlt wer­den. Sie gehört zu den Vor­tei­len, von denen Mit­glie­der der Bank pro­fi­tie­ren. Geschäfts­an­tei­le der Genos­sen­schafts­bank wur­den im ver­gan­ge­nen Jahr ver­stärkt nachgefragt.

Wich­ti­ge Tages­ord­nungs­punk­te waren auch die Ent­la­stun­gen des Vor­stands und des Auf­sichts­rats, die von den Ver­tre­tern ohne Gegen­stim­me bestä­tigt wurden.

Tur­nus­ge­mä­ße Neu­wah­len im Aufsichtsrat

Vier Mit­glie­der des Auf­sichts­rats der Bank schie­den tur­nus­ge­mäß aus. Tan­ja Wag­ner (Bay­reuth), Dr. Georg Dum­bach (Peg­nitz) und Ernst Kiel­mann (Münch­berg) wur­den von der Ver­tre­ter­ver­samm­lung wie­der gewählt. Frank Görl stand aus per­sön­li­chen Grün­den nicht für eine erneu­te Wahl bereit. Der Vor­sit­zen­de des Auf­sichts­rats, Josef Hau­ke, dank­te Frank Görl für die lang­jäh­ri­ge, ver­trau­ens­vol­le Zusam­men­ar­beit im Gremium.

Jür­gen Hand­ke wur­de in den Ruhe­stand ver­ab­schie­det und erhält Ehrung des Verbandes

Nach 23 Jah­ren erfolg­rei­cher Vor­stands­tä­tig­keit ver­ab­schie­det sich Jür­gen Hand­ke, Vor­stand der VR Bank Bay­reuth-Hof eG, Ende Juni 2023 aus dem Berufs­le­ben. Sei­ne Lauf­bahn begann mit einer Aus­bil­dung zum Bank­kauf­mann in der Raiff­ei­sen­bank Hof eG. Er absol­vier­te ein Stu­di­um der Betriebs­wirt­schaft und war sechs Jah­re Revi­sor beim Genos­sen­schafts­ver­band Bay­ern (GVB). Es zog ihn dann wie­der in sei­ne Hei­mat und zu sei­nem ehe­ma­li­gen Aus­bil­dungs­be­trieb. Nach­dem er 1993 Pro­ku­ra in der Bank erhielt, wur­de er im Jahr 2000 in den Vor­stand beru­fen. Von Beginn an war die Bank­steue­rung sein Res­sort. Er beglei­te­te ins­ge­samt neun Fusio­nen, zuletzt den Zusam­men­schluss zur VR Bank Bay­reuth-Hof eG. Jür­gen Hand­ke füll­te in sei­ner Hei­mat­re­gi­on zahl­rei­che Ehren­äm­ter aus und enga­gier­te sich auch im Genos­sen­schaft­li­chen Verbund.

Jür­gen Hand­ke wur­de im Juni 2023 im Rah­men der Ver­tre­ter­ver­samm­lung vom Auf­sichts­rat, sei­nen Vor­stands­kol­le­gen und zahl­rei­chen Ehren­gä­sten offi­zi­ell ver­ab­schie­det. Ver­bands­prä­si­dent Gre­gor Schel­ler wür­dig­te ihn als immer ver­läss­li­chen Kol­le­gen und Freund, der sach­lich nüch­tern, grad­li­nig, loy­al und mensch­lich agiert. Er sag­te: „Jür­gen Hand­ke hat sich wäh­rend sei­ner gesam­ten Amts­zeit viel­fach als Kri­sen- und Fusi­ons­ma­na­ger bewährt. Er kann mit dem Blick auf sein Lebens­werk beru­higt und gelas­sen in Pen­si­on gehen.“ Als Aner­ken­nung sei­ner ins­ge­samt über 40-jäh­ri­gen ver­dienst­vol­len Tätig­keit über­reich­te Gre­gor Schel­ler Jür­gen Hand­ke die gol­de­ne Ehren­na­del des Verbands.