Wie umge­hen mit Trocken­heit und Hit­ze? Grü­ne fra­gen nach Maß­nah­men zum Baum­er­halt, Scha­dens­be­rich­ten und Quel­len für Küh­lung in der Stadt

Dem mas­si­ven Unwet­ter in der Nacht zum ver­gan­ge­nen Mitt­woch (21. Juni 2023) steht eine enorm lan­ge Trocken­pha­se in den Wochen davor gegen­über. Fast sechs Wochen gab es kei­nen Nie­der­schlag in Bam­berg, so die Wet­ter­auf­zeich­nung – exakt seit dem 11. Mai 2023. „Wir steu­ern auf den näch­sten Dür­re­som­mer zu und das muss uns zum Han­deln zwin­gen“, so die Über­zeu­gung der grü­nen Stadtratsfraktion.

Die Grü­nen haben des­halb eine Anfra­ge gestellt, wie künf­tig mit den som­mer­li­chen Trocken­pe­ri­oden umge­gan­gen wer­den soll, die aller Vor­aus­sicht nach immer häu­fi­ger wer­den. Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Chri­sti­an Hader sorgt sich vor allem um die gro­ßen, alten Bäu­me im Stadt­ge­biet und bean­tragt hier­zu einen Scha­dens­be­richt inklu­si­ve mög­li­cher Gegen­maß­nah­men: „Die Bäu­me lei­den zuse­hends unter der Trocken­heit, wer­den krank und es droht die Fäl­lung. Gele­gent­lich gie­ßen wird nicht mehr rei­chen. Es muss mehr für den Baum­be­stand getan wer­den, zum Bei­spiel grö­ße­re Baum­schei­ben und tie­fe­re Wurzelräume.“

Aber auch zu allen ande­ren Öko­sy­ste­men fra­gen die Grü­nen nach Zustands­ana­ly­sen. Stadt­rä­tin Vera Mame­row: „Von Baum und Busch über Bio­top bis hin zur Grün­an­la­ge – alles Grü­ne gewinnt immer mehr an Bedeu­tung in der Stadt, ange­sichts zuneh­men­der Hit­ze. Für das Klein­kli­ma und auch für das Wohl­be­fin­den der Men­schen.“ Des­halb wol­len die Grü­nen auch wis­sen, wie den Men­schen in einer auf­ge­heiz­ten Stadt künf­tig Abküh­lung gebo­ten wer­den kann, etwa durch Brun­nen, Trink­was­ser­spen­der, Sonnensegel.