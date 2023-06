Am Diens­tag, 11. Juli 2023 lädt das Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz in Eber­mann­stadt zu sei­nem unter­halt­sa­men Som­mer­kon­zert ein. Es spie­len für Sie die Chö­re, Bands und Orche­ster der Schu­le. Das Kon­zert beginnt um 19 Uhr in der Aula des Gym­na­si­ums Eber­mann­stadt. DAU­ER: ca 90 Minu­ten. Das GFS freut sich auf Ihr Kommen!