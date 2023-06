Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unfall­flucht

COBURG. In der Zeit vom 24.06.2023 bis 27.06.2023 stell­te eine Frau ihren roten Citro­en auf einem Park­platz im Obe­ren Bür­g­laß ab. Als sie das Fahr­zeug am 27.06.2023 weg­fah­ren woll­te, muss­te sie fest­stel­len, dass die Stoß­stan­ge vor­ne links zer­kratzt und beschä­digt ist. Ein Unfall­ver­ur­sa­cher konn­te bis­lang nicht ermit­telt wer­den. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 2.000 Euro. Sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall

Bad Rodach/​ROßFELD, LKR. COBURG. Am 27.06.2023 gegen 17:00 Uhr befuhr ein Mann mit sei­nem Por­sche die Stra­ße von Roß­feld in Rich­tung Streuf­dorf. In einer Kur­ve kam sein Fahr­zeug ins Schlin­gern und streif­te einen ent­ge­gen­kom­men­den Nis­san. Der Fah­rer des ent­ge­gen­kom­men­den Fahr­zeu­ges wur­de dabei leicht ver­letzt. Es ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den von ca. 75.000 Euro (Por­sche 70.000/Nissan 5000).

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Wei­ßer Ibi­za angefahren

Kro­nach: Am Diens­tag­abend wur­de der Poli­zei Kro­nach ein Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht mit­ge­teilt. Der Mit­tei­ler gab an, dass sein Seat Ibi­za in der Zeit von 14:00 bis 19:30 Uhr am rech­ten Kot­flü­gel ange­fah­ren und beschä­dig­te wur­de. Als mög­li­chen Unfall­ort nann­te der Geschä­dig­ten den Park­platz des Net­to-Mark­tes in der Kulm­ba­cher Stra­ße. Der Scha­den am Seat beläuft sich auf etwa 1000,- Euro. Even­tu­ell vor­han­de­ne Augen­zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kro­nach in Ver­bin­dung zu setzen.

Golf-Fah­rer nach Über­schlag verletzt

Wei­ßen­brunn: Auf der KC 6 bei Gös­sers­dorf kam es am Diens­tag­nach­mit­tag gegen 16:40 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den. Ein 18-jäh­ri­ger Golf-Fah­rer aus dem Land­kreis Lich­ten­fels befuhr die Kreis­stra­ße von Gös­sers­dorf kom­mend in Rich­tung Wei­ßen­brunn. In einer Links­kur­ve ver­lor der Fahr­zeug­füh­rer die Kon­trol­le über sei­nen Pkw. Das Fahr­zeug kam nach links von der Fahr­bahn ab, prall­te gegen die Böschung und über­schlug sich. Am Golf ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den in Höhe von etwa 10.000,- Euro. Der 18-jäh­ri­ge Fahr­an­fän­ger wur­de glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letzt und ins Kran­ken­haus nach Kro­nach gebracht.

Holz­la­ster war deut­lich überladen

Kro­nach: Am Diens­tag­nach­mit­tag gegen 14:40 Uhr wur­de im Bereich der Lud­wigs­städ­ter Stra­ße ein jun­ger Mann mit sei­nem Holz­trans­por­ter ange­hal­ten und einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Das Fahr­zeug­ge­spann war einer Poli­zei­strei­fe auf­ge­fal­len, da der Anhän­ger offen­sicht­lich über­la­den war. Bei der Kon­trol­le zeig­te sich der 33-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer gegen­über den Beam­ten unko­ope­ra­tiv und unein­sich­tig und ver­wei­ger­te jeg­li­che Mit­ar­beit. Nach Rück­spra­che mit dem Chef der Fir­ma wur­de ein Ersatz­fah­rer zum Kon­troll­ort beor­dert, der letzt­end­lich das Fahr­zeug­ge­spann auf eine nahe­ge­le­ge­ne Waa­ge fuhr. Dort wur­de fest­ge­stellt, dass der Anhän­ger um gut 25 Pro­zent über­la­den war. Der Fah­rer des Holz­trans­por­ters wur­de ange­zeigt und wird dem­nächst ein nicht uner­heb­li­ches Buß­geld zah­len müssen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Pkw kommt von der Stra­ße ab

Kasen­dorf. Auf der Kreis­stra­ße von Kasen­dorf nach Zul­ten­berg geriet eine 22 Jäh­ri­ge Kulm­ba­che­rin nach rechts in das Ban­kett, kol­li­dier­te erst mit einem Leit­pfo­sten, dann mit einem Kirsch­baum und kam schließ­lich in dem angren­zen­den Feld zum Ste­hen. Auf­grund der Unfall­schä­den muss­te die Fah­re­rin durch die ver­ein­ten Kräf­te der Feu­er­weh­ren aus Azen­dorf, Thur­n­au, Zul­ten­berg und Kasen­dorf aus ihrem zer­stör­ten Bmw befreit wer­den. Dabei kam auch schwe­res Ret­tungs­ge­rät wie Ret­tungs­sprei­zer zum Ein­satz. Letzt­lich wur­de die schwer Ver­let­ze in das Kli­ni­kum Kulm­bach ein­ge­lie­fert. An dem Pkw ent­stand Total­scha­den in Höhe von etwa 20000,- Euro.