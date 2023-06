LKR. HOF. Mit Hil­fe einer alten Dame und deren Uren­kel aus dem Hofer Land­kreis gelang es der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof nicht nur den Geld­ab­ho­ler einer Betrugs­ban­de fest­zu­neh­men. Sie ermit­tel­ten auch die Hin­ter­män­ner, die sich aktu­ell vor Gericht ver­ant­wor­ten müs­sen. Das Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken sprach den bei­den nun eine Beloh­nung für ihre bei­spiel­lo­se Unter­stüt­zung aus.

Was war passiert?

Im Okto­ber ver­gan­ge­nen Jah­res klin­gel­te das Tele­fon einer gewief­ten Dame aus dem Land­kreis Hof. Betrü­ger hat­ten es auf ihr Erspar­tes abge­se­hen und ver­such­ten es mit dem bekann­ten Schock­an­ruf. Was sie nicht wuss­ten: Es war der 85. Geburts­tag der Rent­ne­rin – und die durch­schau­te das Gan­ze sofort.

Über Stun­den hin­weg spiel­te die Frau den Tele­fon­be­trü­gern die über­rum­pel­te Senio­rin vor und folg­te ver­meint­lich deren Anwei­sun­gen. Par­al­lel dazu ver­stän­dig­te ihr Uren­kel, der eigent­lich mit ihr Geburts­tag fei­ern woll­te, die Poli­zei. Die Betrü­ger diri­gier­ten die alte Dame im wei­te­ren Ver­lauf nach Hof. Dort soll­te sie Bar­geld abhe­ben und es dann in der Nähe an einen angeb­li­chen Staats­an­walt über­ge­ben. Auch hier ließ sich die Rent­ne­rin nicht aus der Ruhe brin­gen. Als tat­säch­lich ein Mann an sie her­an­trat, um das Kuvert an sich zu neh­men, grif­fen Poli­zi­sten der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ein und nah­men ihn wider­stands­los fest.

Dank vom Poli­zei­prä­si­di­um und der Kri­po Hof

Das cou­ra­gier­te und bei­spiel­lo­se Ver­hal­ten blieb auch im Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken nicht unbe­merkt. Poli­zei­prä­si­dent Mar­kus Tre­bes sprach der Dame, die in ihrer Nach­bar­schaft nun „Miss Mar­ple“ genannt wird, sowie ihrem Uren­kel eine Beloh­nung von je 50 Euro aus, die der Dienst­stel­len­lei­ter der Kri­po Hof, Kri­mi­nal­di­rek­tor Jür­gen Schlee, wäh­rend eines Besuchs in ihrem Gar­ten per­sön­lich über­reich­te. Zudem erhielt die hel­den­haf­te Rent­ne­rin eine Dan­ke­sur­kun­de sowie köst­li­chen Bie­nen­ho­nig aus der Pro­duk­ti­on eines Kol­le­gen der Kripo.