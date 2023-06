Bay­reu­ther Ver­ei­ne prä­sen­tie­ren sich erst­mals am 30. Juni 2023 auf den Schloss­ter­ras­sen am La-Spezia-Platz

Bay­reuths jähr­li­ches Bür­ger­fest hat­te schon immer eine beson­de­re Bedeu­tung für die Gesel­lig­keit in der Stadt. Es war und ist eine will­kom­me­ne Gele­gen­heit, um loka­le Kul­tur, Akti­vi­tä­ten und Initia­ti­ven ken­nen­zu­ler­nen und zu fei­ern. In die­sem Jahr kommt eine beson­de­re Neue­rung dazu:

Zum ersten Mal wer­den sich am Bür­ger­fest­frei­tag, 30. Juni 2023, ab 17 Uhr, Bay­reu­ther Kunst- und Kul­tur­ver­ei­ne im Rah­men einer Kul­tur­bör­se auf den Schloss­ter­ras­sen am La-Spe­zia-Platz vorstellen.

Am Frei­tag, 30. Juni 2023, haben inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die Mög­lich­keit, die Viel­falt der Bay­reu­ther Ver­eins­land­schaft im Bereich Kunst und Kul­tur haut­nah zu erle­ben. Inter­es­sier­te kön­nen Fra­gen stel­len, Mit­glied wer­den und natür­lich auch nach Her­zens­lust genie­ßen, wie es sich fürs Bür­ger­fest gehört. Es wird eine ein­zig­ar­ti­ge Gele­gen­heit sein, mit den Verantwortlichen

ver­schie­de­ner Ver­ei­ne ins Gespräch zu kom­men und mehr über ihre Zie­le, Akti­vi­tä­ten und Ange­bo­te zu erfahren.

Die Schloss­ter­ras­sen bie­ten dabei den idea­len Rah­men für die­ses beson­de­re Ereig­nis. Mit ihrer male­ri­schen Kulis­se und der ange­neh­men Atmo­sphä­re wer­den sie zum Treff­punkt für Ver­eins­mit­glie­der, poten­zi­el­le Neu­zu­gän­ge sowie Besu­che­rin­nen und Besu­cher glei­cher­ma­ßen. Die Gäste sind herz­lich ein­ge­la­den, das Bür­ger­fest in vol­len Zügen zu genie­ßen und gleich­zei­tig die rei­che Ver­eins­kul­tur unse­rer Stadt zu erkunden.

„Das gemein­sa­me Enga­ge­ment der Bay­reu­ther Kul­tur­ver­ei­ne trägt maß­geb­lich zur Stär­kung des Gemein­schafts­sinns und zur För­de­rung des kul­tu­rel­len Lebens in unse­rer Stadt bei“, sagt Mag­da­le­na Ader­hold, Spre­cher­rä­tin für die Bay­reu­ther Kul­tur­sze­ne. „Wir freu­en uns sehr, dass die Ver­ei­ne in die­sem Jahr die Mög­lich­keit haben, sich auf den Schloss­ter­ras­sen am La-Spe­zia-Platz zu prä­sen­tie­ren. Es wird eine groß­ar­ti­ge Gele­gen­heit sein, die brei­te Palet­te an Akti­vi­tä­ten und das Enga­ge­ment unse­rer Ver­ei­ne kennenzulernen.“