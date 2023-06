NIE­DER­FÜLL­BACH, LKR. COBURG. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg sucht nach dem töd­li­chen Ver­kehrs­un­fall am Mon­tag­vor­mit­tag auf der B303 bei Nie­der­füll­bach nach Zeugen.

Kurz nach 8 Uhr kam es am gest­ri­gen Mon­tag auf der B303 bei Nie­der­füll­bach zu dem töd­li­chen Ver­kehrs­un­fall. Ein Last­wa­gen­fah­rer befuhr die B303 von Roth am Forst kom­mend in Rich­tung Coburg und woll­te nach links in den Erlen­weg abbie­gen. Dabei über­sah er einen ent­ge­gen­kom­men­den Motor­rad­fah­rer und kol­li­dier­te mit ihm fron­tal. Der Motor­rad­fah­rer erlag trotz sofort erfolg­ter Reani­ma­ti­on noch an der Unfall­stel­le sei­nen schwe­ren Ver­let­zun­gen. Wir berichteten.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg sucht nun nach Zeu­gen. Wer kann Anga­ben zum Unfall machen?

Zeu­gen wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg zu melden.