Sprech­stun­de der Aktiv­se­nio­ren am 03.07.2023

Die Wirt­schafts­för­de­run­gen der Stadt Erlan­gen und des Land­krei­ses bie­ten in Koope­ra­ti­on mit AKTIV­SE­NIO­REN BAY­ERN e.V. Bera­tun­gen für den Weg in die Selbst­stän­dig­keit an. Die näch­ste kosten­lo­se „Sprech­stun­de“ der Aktiv­se­nio­ren fin­det am Mon­tag, 3. Juli 2023, in der Zeit von 12:45 bis 17:45 Uhr im Land­rats­amt in Erlan­gen, Nägels­bach­str. 1, statt. Bei Bedarf ist die Sprech­stun­de auch online via Video- oder Tele­fon­kon­fe­renz mög­lich. Da es sich um Ein­zel­be­ra­tun­gen han­delt, kön­nen sich inter­es­sier­te Grün­dungs­wil­li­ge aus Stadt und Land­kreis bis Don­ners­tag, den 29. Juni 2023 bei der Wirt­schafts­för­de­rung im Land­rats­amt Erlan­gen-Höch­stadt anmel­den (Tele­fon­num­mer 09131 / 803‑1270). Die Wirt­schafts­för­de­run­gen aus Stadt und Land­kreis orga­ni­sie­ren den Sprech­tag monat­lich im Wechsel.