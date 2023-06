Bei einem Heb­am­men­kon­gress im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz haben rund 80 Heb­am­men aus der Regi­on die magi­sche Kraft der Spra­che entdeckt.

In Grenz­si­tua­tio­nen wie bei einer Geburt zählt nicht nur jede Sekun­de. Rund um die Ent­bin­dung sind auch die rich­ti­gen Wör­ter wich­tig, damit Babys schön auf die Welt kom­men kön­nen. Im Rah­men eines Heb­am­men­kon­gres­ses im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz haben kürz­lich rund 80 Heb­am­men alles über die magi­sche Kraft der wohl­tu­en­den Wör­ter im Kreiß­saal erfah­ren. Mecht­hild Ros­wi­tha Scheurl von Defers­dorf, die bekann­te Fach­buch­au­to­rin und Sprach­ex­per­tin aus Erlan­gen, hat mit den Heb­am­men trai­niert, wie bei­spiels­wei­se „Nicht-Kas­ka­den“ in der Pra­xis ver­mie­den wer­den können.

„Die beja­hen­de Spra­che hat eine magi­sche Wir­kung“, beton­te Scheurl von Defers­dorf und erklär­te, dass in Grenz­si­tua­tio­nen wie bei einer Geburt die Struk­tur der Sät­ze eine ent­schei­den­de Bedeu­tung bekommt. Gemein­sam mit Chef­arzt Dr. Ste­fan Wein­gärt­ler haben sich nicht nur die Heb­am­men vom Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz vor­ge­nom­men, in der Zukunft noch mehr auf die nach­hal­ti­ge Wir­kung der wohl­tu­en­de Wör­ter zu set­zen. „Sie wer­den in Zukunft noch mehr Spaß haben im Kreiß­saal“, ver­sprach Scheurl von Defers­dorf den gut gelaun­ten Teil­neh­mern des Hebammenkongresses.

Zwi­schen inspi­rie­ren­den Denk­an­stö­ßen und lecke­ren Häpp­chen haben die rund 80 Heb­am­men aus der Regi­on gut gelaunt die drei Kreiß­sä­le unter die Lupe genom­men. Sanf­te Far­ben, fami­liä­re Stim­mung und über­all eine tol­le Aus­sicht in die herr­li­che Natur: Bei der Geburt sol­len sich die Frau­en im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz wirk­lich ganz auf den magi­schen Moment kon­zen­trie­ren können.

Zusätz­lich macht sich der neue Fokus auf The­men wie Bon­ding und Stil­len im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz bereits posi­tiv bemerk­bar. „Wir haben mitt­ler­wei­le eine Still­ra­te von 80 Pro­zent“, freu­te sich Mar­ti­na Steck im Namen der Heb­am­men im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz.

Die Heb­am­men aus der Regi­on sind von den beson­de­rem Ange­bot rund um die Ent­bin­dung im Schat­ten des Wal­ber­las sicht­lich begei­stert gewe­sen. „Das Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz ist für die Geburt immer eine schö­ne Wahl“, lob­te bei­spiels­wei­se Eli­sa­beth Örnek vom Geburts­haus in Erlan­gen die Abtei­lung für Frau­en­heil­kun­de und Geburts­hil­fe. „Ich bin auch ganz begei­stert von die­sem Haus und emp­feh­le mei­nen Schwan­ge­ren immer ger­ne eine Geburt in Forch­heim“, sag­te Tat­ja­na Kaffan­ke, Heb­am­me aus Höch­stadt an der Aisch, und schwärm­te von der „guten Geburts­hil­fe, den schö­nen Kai­ser­schnit­ten und der tol­len Nach­be­hand­lung“ im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz. „Ich habe sel­ber zwei Kin­der und zwei Enkel­kin­der. Sie haben so einen schö­nen und erfül­len­den Beruf“, sag­te auch Sprach­ex­per­tin Scheurl von Defers­dorf und freu­te sich über die vie­len schö­nen Baby­fo­tos mit strah­len­den Baby­ge­sich­tern an den Wän­den der Geburts­hil­fe im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz.