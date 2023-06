Lan­ge war es die Idee und der Wil­le der Lösch­grup­pe Gau­stadt-Micha­els­berg der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bam­berg die 2020 voll­ende­te und ein­ge­weih­te Gerä­te­hal­le in der Hein­rich-Sem­lin­ger-Stra­ße im Orts­teil Gau­stadt der Öffent­lich­keit zu präsentieren.

Ende 2022 konn­te man aber nun siche­ren Gewis­sens die Pla­nun­gen ange­hen und den bis­lang auf­ge­scho­be­nen „Tag der offe­nen Tore“ ter­mi­nie­ren. So war es nun am Sams­tag, den 24.06.2023 soweit: die mona­te­lan­ge Orga­ni­sa­ti­on rund um das Pro­gramm, der Dar­bie­tung, dem Ver­zehr sowie der Prä­sen­ta­ti­on der Gerä­te­hal­le woll­te nun Früch­te tragen.

Pünkt­lich wie ange­kün­digt gegen 10 Uhr tra­fen die ersten Gäste ein und alle Ein­satz­kräf­te führ­ten vol­ler Stolz und Freu­de ihre zuge­wie­se­nen Auf­ga­ben aus. Im Lau­fe des Tages stie­ßen immer mehr Besu­che­rin­nen und Besu­cher aller Alters­klas­sen sowie Fami­li­en hin­zu. Die Hüpf­burg wur­de flei­ßig behüpft, das Kin­der­pro­gramm war durch­ge­hend in Akti­on, die Infor­ma­tio­nen zu den Fahr­zeu­gen wur­den von der Mann­schaft erläu­tert und vor­al­lem wur­den die zu jeder vol­len Stun­de ange­bo­te­nen Hal­len­füh­run­gen rege besucht. Als Stär­kung gab es bei bestem Son­nen­schein Kalt­ge­trän­ke sowie Kuchen und/​oder lecker gegrill­te Bratwürste.

Ein wei­te­res High­light war der Besuch der Stän­di­gen Wache mit der Dreh­lei­ter. Wo vor­her bereits die Augen bei dem vie­len und abwechs­lungs­rei­chen Pro­gramm groß waren, kam hier Groß und Klein aus dem Stau­nen nicht mehr heraus.

Alles in allem ließ die Lösch­grup­pe am Abend den zwar anstren­gen­den aber höchst erfolg­rei­chen Tag Revue pas­sie­ren. Die Stän­de mit lecke­rem Kuchen, erfri­schen­den Geträn­ken sowie gegrill­ten Brat­wür­sten waren rest­los aus­ver­kauft. Lösch­grup­pen­füh­rer Stoll­ber­ger bestä­tig­te, dass sich all die Arbeit im Vor­feld mehr als gelohnt hat. Man habe nicht mit so einem gro­ßen und über­wäl­ti­gen­den Inter­es­se gerech­net. Man sei aber dank­bar für jeden Gast und freue sich, dass die Feu­er­wehr Bam­berg in der Bevöl­ke­rung so ein gro­ßes Anse­hen genießt. Durch den gro­ßen „Tag der offe­nen Tore“ konn­te man nun end­lich das neu­ste Gerä­te­haus der Feu­er­wehr Bam­berg auch der Bevöl­ke­rung zei­gen und dazu noch ein tol­les Pro­gramm bieten.

Stoll­ber­ger ließ wei­ter durch­blicken, dass dies kei­ne ein­ma­li­ge Ver­an­stal­tung blei­ben sol­le. Man darf also auf die kom­men­den Jah­re gespannt sein.

Foto­strecke zum Tag der Offe­nen Tür der Bam­ber­ger Feuerwehr: