Gemein­sam mit dem Ode­on-/Licht­spiel­ki­no lädt die Kir­chen­ge­mein­de St. Ste­phan wie­der zu einem beson­de­ren Kino­er­leb­nis ein. Am Sams­tag, 8. Juli 2023, wird im Hof der Phil­ip­pus­kir­che (Bug­er Stra­ße 74 in Bam­berg) der Film „303“ gezeigt. Beginn ist um 21:20 Uhr; Pfar­rer Hans-Hel­muth Schnei­der führt in den Film ein. Bei schlech­tem Wet­ter wird die Film­vor­füh­rung in die Phil­ip­pus­kir­che ver­legt. Ein­tritt: 9 €, ermä­ßigt 7 €.

„303“ ist eine Über­ra­schung aus dem Jahr 2018 und ein Film mit Mehr­wert, bei dem Hans Wein­gart­ner Regie geführt hat. Zwei jun­ge Leu­te, Jule und Jon, wol­len bei­de nach Spa­ni­en bzw. Por­tu­gal fah­ren, ler­nen sich zufäl­lig ken­nen und fah­ren gemein­sam – in einem Wohn­mo­bil, des­sen Seri­en­num­mer 303 dem Film sei­nen Titel gibt. Die Fahrt führt zu einer Rei­he von Erkennt­nis­sen und Ent­schei­dun­gen, die das Leben der bei­den ver­än­dern. Ein Film, der zeigt: Es kommt sowohl dar­auf an, _​was_​man erzählt, als auch, _​wie_​man es erzählt: Der Film tut bei­des auf eine so wun­der­bar leich­te und grund­sym­pa­thi­sche Wei­se, dass man die gan­ze Zeit (und trotz leich­ter Über­län­ge) fas­zi­niert dabei­bleibt. Denn nach und nach stellt sich her­aus, dass es für die Jule und Jon auf die­ser Rei­se um die grund­le­gen­den Fra­gen des Mensch­seins geht: Woher kom­men wir? Wohin gehen wir? Und wie sol­len wir leben?

Am fol­gen­den Sonn­tag, den 9. Juli 2023, gibt es im Got­tes­dienst um 11 Uhr in der Phil­ip­pus­kir­che eine Film­pre­digt zu „303“.