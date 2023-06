UMLEI­TUNG DER LINI­EN 284, 285, 293, 296, 299 (KLI­NI­K­LI­NIE) UND N28 WEGEN DES ZOLLHAUSFESTES

Wegen des Zoll­haus­fe­stes sind Abschnit­te der Wer­ner-von-Sie­mens-Stra­ße, der Luit­pold- und Bis­marck­stra­ße von Frei­tag, 30. Juni 2023 mit Betriebs­be­ginn bis Sonn­tag, 2. Juli zum Betriebs­schluss gesperrt. Die Lini­en 284, 285, 293, 296, 299 (Kli­ni­k­Li­nie) und N28 fah­ren Umlei­tung. Die Hal­te­stel­len Stu­ben­loh­stra­ße und Zoll­haus in der Wer­ner-von-Sie­mens-Stra­ße kön­nen nicht ange­fah­ren wer­den. Als Ersatz wer­den die Hal­te­stel­len Stu­ben­loh­stra­ße der Linie 20 und 294 bedient.

Für die Hal­te­stel­le Zoll­haus in Rich­tung Sieg­litz­hof und Bucken­hof bzw. zur Wirt­schafts­schu­le wird eine Ersatz­hal­te­stel­le in der Luit­pold­stra­ße auf Höhe des Muse­ums­win­kels ein­ge­rich­tet. In Fahrt­rich­tung Bruck Bahn­hof, Max-Planck-Stra­ße bzw. In der Reuth wird es eine Ersatz­hal­te­stel­le in der Geb­bert­stra­ße geben, kurz nach dem Kreu­zungs­be­reich am Zollhaus.

UMLEI­TUNG DER LINI­EN 281 UND N28 WEGEN SPER­RUNG DER UNTER­FÜH­RUNG IN DER SYLVANIASTRAßE

Wegen Brücken­bau­ar­bei­ten ist die Unter­füh­rung in der Syl­va­ni­a­stra­ße zwi­schen Pap­pen­hei­mer Straße/​Neuenweiherstraße und Graf-Zep­pe­lin-Stra­ße ab Frei­tag, 30. Juni 2023, 20 Uhr, bis Mon­tag, 3. Juli 2023, ca. 4 Uhr mor­gens, gesperrt. Die Bus­se der Lini­en 281 und N28 fah­ren in bei­de Rich­tun­gen eine Umlei­tung über die Erlan­ger Stra­ße, Her­zo­gen­au­ra­cher Stra­ße und Pap­pen­hei­mer Stra­ße. Die Hal­te­stel­len Wal­len­rod­stra­ße, Aurach­brücke, Gosten­ho­fer Stra­ße, Frau­en­au­rach Bahn­hof (Linie N28 Frau­en­au­rach Schu­le) und Graf-Zep­pe­lin-Stra­ße kön­nen nicht bedient wer­den. Als Ersatz Rich­tung Hüt­ten­dorf dient die Hal­te­stel­le der Linie 201 auf der Her­zo­gen­au­ra­cher Straße/​Erlanger Stra­ße, in Rich­tung Innen­stadt die Hal­te­stel­le Brückenstraße.

UMLEI­TUNG DER LINIE 290 RICH­TUNG AM WEG­FELD WEGEN DES SEI­FEN­KI­STEN­REN­NENS IN GROßGRÜNDLACH

Am Sonn­tag, 2. Juli 2023 fin­det auf der Groß­gründ­la­cher Haupt­stra­ße eine Ver­an­stal­tung statt. Die Linie 290 Rich­tung Nürn­berg Am Weg­feld fährt an die­sem Tag von 7 Uhr bis 19 Uhr eine Umlei­tung über die Erlan­ger, Würz­bur­ger und Schwein­fur­ter Stra­ße zur Hal­te­stel­le Am Steig. Die Hal­te­stel­len Reut­les, Wert­hei­mer Stra­ße, Groß­gründ­lach Nord, Groß­gründ­lach Schu­le, Groß­gründ­la­cher Haupt­stra­ße und Groß­gründ­lach Mit­te wer­den nicht bedient. Als Ersatz die­nen die VAG-Hal­te­stel­len Spes­sart­stra­ße sowie eine ein­ge­rich­te­te Ersatz­hal­te­stel­le in der Schwein­fur­ter Straße.

UMLEI­TUNG DER LINIE 295 RICH­TUNG ERLAN­GEN WEGEN SPER­RUNG DER AUF­FAHRT AUF DIE B4

Wegen Sper­rung der Auf­fahrt von der Wein- und Kurt-Schu­ma­cher-Stra­ße auf die B4 in Rich­tung Huge­not­ten­platz fah­ren die Bus­se der Linie 295 ab Mon­tag, 3. Juli 2023 mit Betriebs­be­ginn bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 21. Juli 2023 zum Betriebs­en­de fol­gen­de Umlei­tung: über die Kurt-Schu­ma­cher-Stra­ße, Staudt­stra­ße und Niko­laus-Fie­bi­ger-Stra­ße zurück über die Kurt-Schu­ma­cher-Stra­ße auf die nörd­li­che B4-Auf­fahrt zur Hal­te­stel­le Erlan­gen Süd. Alle Hal­te­stel­len auf der Umlei­tungs­strecke wer­den bedient. Der Fahr­plan der Linie 295 wur­de ange­passt. Durch die Ver­än­de­run­gen bei den Fahr­zei­ten fah­ren die Bus­se ab Huge­not­ten­platz in die­sem Zeit­raum 2 Minu­ten spä­ter ab. In Rich­tung Huge­not­ten­platz wer­den die Fahr­ten ab der Hal­te­stel­le Frau­en­wei­her­stra­ße sams­tags 2 Minu­ten frü­her durchgeführt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen für alle Umlei­tun­gen unter www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen