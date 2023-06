Gro­ße Freu­de bei der vhs: Lei­te­rin Eka­te­ri­na Grimm und ihr Team freu­en sich, dass die Qua­li­tät der Volks­hoch­schu­le erneut eine Prü­fe­rin über­zeugt hat. Die beschei­nig­te der vhs, eine „klei­ne, aber fei­ne und pro­fes­sio­nell auf­ge­stell­te“ Ein­rich­tung zu sein. Die Ecken­ta­ler könn­ten sich über ein viel­sei­ti­ges, wohn­ort­na­hes und preis­gün­sti­ges Ver­an­stal­tungs­an­ge­bot in hoher Qua­li­tät freuen.

Des­halb hat die Volks­hoch­schu­le zum zwei­ten Mal das Zer­ti­fi­kat „Qua­li­fi­ed by EFQM“ der gemein­nüt­zi­gen Orga­ni­sa­ti­on Euro­pean Foun­da­ti­on for Qua­li­ty Manage­ment erhal­ten. Grimm sag­te, die Aus­zeich­nung sei für sie und ihre Kol­le­gen gleich­zei­tig Bestä­ti­gung und Ansporn, das Ange­bot kon­ti­nu­ier­lich wei­ter­zu­ent­wickeln. Auch Ecken­tals Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le freut sich über den erneu­ten Erfolg:

„Seit Jahr­zehn­ten ist die Volks­hoch­schu­le in Ecken­tal eine Berei­che­rung für vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Das wir nun schon zum wie­der­hol­ten Male für unse­re Qua­li­tät aus­ge­zeich­net wur­den, freut mich sehr.“

Die vhs bie­tet ihr Pro­gramm inzwi­schen an 21 Unter­richts­or­ten sowie im Inte­rims­ge­bäu­de in Eschen­au und den Außen­stel­len in Herolds­berg und Kalch­reuth an.