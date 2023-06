Seit ver­gan­ge­nem Sonn­tag wird im Land­kreis Forch­heim kräf­tig in die Peda­le getre­ten. Im Rah­men der Rad­ak­ti­ons­wo­chen STADT­RA­DELN haben in den ersten Tagen 600 Teil­neh­men­de bereits 30.000 Kilo­me­ter erra­delt. Die Akti­ons­wo­chen im Land­kreis gehen noch bis zum 08.07.2023 Bis dahin sind alle Inter­es­sier­ten herz­lich dazu ein­ge­la­den, mit­zu­ra­deln. Beglei­tet wird das STADT­RA­DELN durch ein bun­tes Rahmenprogramm.

Am Sams­tag, 24.06.2023, fin­det vor dem Forch­hei­mer Buch­la­den ‚s blaue Stäf­fa­la ein Autorin­nen­ge­spräch mit Bar­ba­ra Lin­sen­mey­er-Sei­del statt. Sie wird von 11 bis 13 Uhr über ihr Buch „Fami­li­en­rad­tou­ren in Fran­ken“ berich­ten. Der Sonn­tag, 25.06.2023, bie­tet gleich zwei Rad­tou­ren: Am Vor­mit­tag führt der ADFC ab 10 Uhr von Forch­heim (Treff­punkt: Nürn­ber­ger Tor) über Eisen­berg, Kun­reuth und Wein­garts nach Pom­mer. Dort oder in der Wald­schän­ke am Streit­baum auf dem Hetz­le­ser Berg wird eine Mit­tags­pau­se gemacht. Gestärkt geht es über Hetz­les, Honigs und Lan­gen­sen­del­bach nach Buben­reuth, wo eine Kaf­fee­pau­se ein­ge­legt wird. Wei­ter geht es über Möh­ren­dorf, Dechs­endorf und Röt­ten­bach nach Forch­heim. Die­se Rad­tour ist nur für E‑Biker und gut trai­nier­te Radeln­de geeignet.

Am Nach­mit­tag kön­nen sich Inter­es­sier­te bei der Rad­tour „Radeln mit der Kreis­po­li­tik“ über die aktu­el­len Ent­wick­lun­gen des Rad­ver­kehrs im Land­kreis Forch­heim infor­mie­ren und mit dem Land­rat Her­mann Ulm, Bür­ger­mei­stern sowie Kreis- und Stadt­rä­ten dis­ku­tie­ren. Im Ver­lauf der Tour, die auf rund 20 km von Forch­heim über die Gemein­den Hau­sen, Pinz­berg und Wie­sen­t­hau wie­der zurück nach Forch­heim ver­läuft, wer­den an ver­schie­den Sta­tio­nen aktu­el­le Pro­jek­te, Ent­wick­lun­gen sowie Her­aus­for­de­run­gen rund um den Rad­ver­kehr im Land­kreis Forch­heim vor­ge­stellt. Treff­punkt ist in Forch­heim, Nürn­ber­ger Tor am 25.06.23 um 14:00 Uhr. Die Tour dau­ert ca. 3 Stun­den. Die kom­men­de Woche star­tet mit drei Ver­an­stal­tun­gen in Neun­kir­chen am Brand: Am 26.06.2023 bie­ten der ADFC und die Rad­be­auf­trag­te von Neun­kir­chen am Brand ab 10 Uhr den Kurs „End­lich wie­der aufs Rad“ für Wie­der­ein­stei­ger mit Tipps, einem Schnup­per­si­cher­heits­trai­ning und einer klei­nen Aus­fahrt an.

Mit­zu­brin­gen sind das eige­ne Fahr­rad und ein Helm. Anmel­den kann man sich unter bettina.​wittmann@​icloud.​com. Um 17 Uhr fin­det am sel­ben Tag im Rat­haus Klo­ster­hof der Vor­trag „Wie­der-Ein­stieg ins Fahr­rad­fah­ren – Tipps, Trai­ning, Rad­aus­wahl“ statt. Am 28.06.2023 sind alle Radelin­ter­es­sier­ten aus der Regi­on zum Rad­ler­stamm­tisch im Gast­hof zur Post, Neben­zim­mer ein­ge­la­den. In gesel­li­ger Run­de wird sich hier ab 19:30 Uhr ausgetauscht.