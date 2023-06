Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Auto beschä­digt

Am Mon­tag­vor­mit­tag ver­kratz­ten bis­lang unbe­kann­te Täter einen gepark­ten Kia und rich­te­ten dabei erheb­li­chen Sach­scha­den an.

Kurz nach 11 Uhr bemerk­te der Fahr­zeug­hal­ter, dass sein Auto, wel­ches er in der Mozart­stra­ße geparkt hat­te, erheb­li­che Beschä­di­gun­gen aufwies.

Unbe­kann­te ver­kratz­ten den Lack auf der Fah­rer- sowie der Beifahrerseite.

Dem nicht genug, plat­zier­ten die Van­da­len auch noch Schrau­ben unter den Rei­fen, wel­che der Fahr­zeug­nut­zer glück­li­cher­wei­se noch vor Fahrt­an­tritt bemerkte.

Der Sach­scha­den beläuft sich nach ersten Schät­zun­gen auf etwa 4.500 Euro.

Die Tat dürf­te sich am Mon­tag zwi­schen 9 und 11 Uhr ereig­net haben. Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Schrau­be in Vorderreifen

Bai­er­s­dorf – In den ver­gan­ge­nen vier Wochen park­te die Geschä­dig­te ihren Por­sche durch­ge­hend vor ihrem Haus im Aka­zi­en­weg. Als sie am Mon­tag zu ihrem Pkw kam, stell­te sie fest, dass eine Schrau­be in den Vor­der­rei­fen rechts gebohrt wur­de. Der Sach­scha­den beträgt etwa 1500 Euro. Zeu­gen, die in den ver­gan­ge­nen Wochen auf­fäl­li­ge Beob­ach­tung gemacht haben und sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­ge­sche­hen oder dem Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Sach­be­schä­di­gung an Kfz in Herzogenaurach

Im Zeit­raum vom 18.06.23 17:00 Uhr bis 26.06.23 15:00 Uhr wur­de in der Von-Weber-Stra­ße 51 der gepark­te Pkw Mitsu­bi­shi, an der hin­te­ren Stoß­stan­ge, durch einen unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 300,- Euro. Hin­wei­se zu dem o.g. Fall nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Streit zwi­schen Ver­kehrs­teil­neh­mern eskaliert

Höch­stadt: Am 26.06.23 gegen 18.45 Uhr kam es am Kauf­land in der Rothen­bur­ger Stra­ße zu einem Streit zwi­schen einem Auto­fah­rer und einem E‑S­coo­ter-Fah­rer. Der Fah­rer eines VW Cad­dy befuhr die Rothen­bur­ger Stra­ße in stadt­aus­wär­ti­ger Rich­tung als am Fuß­gän­ger­über­weg auf Höhe Kauf­land ein 19jähriger E‑S­coo­ter-Fah­rer kreuz­te. Es kam zu einem Dis­put zwi­schen den bei­den Män­nern, wer vor­fahrts­be­rech­tigt ist. Im Lau­fe des Streits zeig­te der Auto­fah­rer dem jun­gen Mann den Mit­tel­fin­ger, stieg aus sei­nem Fahr­zeug aus und schub­ste nach einer wei­te­ren ver­ba­len Aus­ein­an­der­set­zung den 19-Jäh­ri­gen den Stra­ßen­gra­ben, den E‑Scooter warf er hin­ter­her. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der Autofahrer.

Der E‑S­coo­ter-Fah­rer erlit­te leich­te Ver­let­zun­gen, am E‑Scooter ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 200 Euro.

Zeu­gen die den Vor­fall beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Unfall beim Rückwärtsfahren

Mühl­hau­sen: Ein 62jähriger befuhr mit sei­nem, mit mobi­len Toi­let­ten­ka­bi­nen bela­de­nen, LKW die St 2763 zwi­schen der AS Höch­stadt-Nord und Pom­mers­fel­den. Er woll­te auf Höhe Schirns­dorf nach rechts in den Feld­weg nach Lim­bach fah­ren, bemerk­te jedoch die Ein­fahrt zu spät, brem­ste stark bis zum Still­stand ab und kam erst nach der Ein­fahrt zum Ste­hen. Eine 29jährige Seat-Fah­re­rin fuhr hin­ter dem LKW, bemerk­te die Brems­ak­ti­on und konn­te ihren Pkw in kur­zem Abstand hin­ter ihm anhal­ten. Nach einem Blick ins Navi setz­te der LKW- Fah­rer jedoch zurück, über­sah dabei den direkt hin­ter ihm ste­hen­den Seat und ramm­te die­sen obwohl die Fah­re­rin noch die Hupe betä­ti­gen konn­te. Am Seat ent­stand erheb­li­cher Sach­scha­den von mind. 8000 Euro, die Fah­re­rin blieb unverletzt.