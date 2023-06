Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Beim Fahr­rad­dieb­stahl erwischt worden

Am Mon­tag­abend konn­te eine auf­merk­sa­me Zeu­gin am Thea­ter­platz beob­ach­ten, wie ein 50jähriger Mann gera­de ver­such­te, dass ange­brach­te Fahr­rad­schloss an einem E‑Bike mit einem Zeit­wert von ca. 2000 Euro mit einer klei­nen Hand­ei­sen­sä­ge zu durch­tren­nen. Eine ver­stän­dig­te Poli­zei­strei­fe konn­te den Lang­fin­ger dann tat­säch­lich noch vor Ort auf fri­scher Tat schnap­pen. Die­ser behaup­te­te zunächst noch allen Ern­stes, dass es sich um sein eige­nes Rad han­deln wür­de und er ledig­lich sei­nen Schlüs­sel für das Schloss ver­lo­ren habe. Eigen­tums­nach­wei­se hät­te er zu Hau­se bei sich. Eine genaue­re Über­prü­fung ergab jedoch, dass es sich um eine „Lügen­ge­schich­te“ han­del­te und eine ent­spre­chen­de Anzei­ge nun die Fol­ge ist.

So geht‚ s natür­lich nicht

Einer auf­merk­sa­men Zeu­gin fiel im Stadt­ge­biet auf, dass ein Mann ent­we­der mit einem VW Beet­le oder einem VW Käfer Cabrio im Stadt­ge­biet umher­fährt und hier­bei aller­dings immer genau das Glei­che Kfz-Kenn­zei­chen ange­bracht ist. Bei einer Über­prü­fung der Hal­ter­adres­se gab der Mann zu, dass er die Kenn­zei­chen, die eigent­lich dem VW Beet­le zuge­ord­net sind, nach belie­ben auch für sei­nen VW Käfer nutzt und das auch so in Ord­nung sei. Dem ist natür­lich nicht so. Anzei­gen wegen Kenn­zei­chen­miss­brauch, Kraft­fahr­zeug­steu­er- und Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz sind nun die logi­sche Folge.

Schei­be demo­liert – Scha­den 200 Euro

An einem Sport­heim in der Kar­che­stra­ße schlug am Mon­tag­abend zwi­schen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr ein bis­lang Unbe­kann­ter ver­mut­lich mit einem Gegen­stand eine Schei­de aus Sicher­heits­glas an einer Neben­ein­gangs­tür kaputt. Der Scha­den wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter 09561/645–0 entgegen.

Würst­chen­dieb hat Mari­hua­na im Gepäck

Am spä­ten Mon­tag­nach­mit­tag wur­de ein 16jähriger in einem Super­markt am Vik­to­ria­brun­nen beim Dieb­stahl von Würst­chen im Wert von knapp zwei Euro erwischt. Bei der Anzei­gen­auf­nah­me fan­den die Beam­ten dann im Ruck­sack des Lang­fin­gers noch knapp 12 Gramm Marihuana.

Nach Been­di­gung der Auf­nah­me durch die Poli­zei­be­am­ten wur­de der jun­ge Mann sei­ner wenig begei­ster­ten Mut­ter übergeben.

Trick­die­be steh­len Zigaretten

WEIT­RAMS­DORF, LKR. COBURG. Drei­ste Trick­die­be ergau­ner­ten am Mon­tag­nach­mit­tag Ziga­ret­ten in einem Super­markt im Weit­rams­dor­fer Orts­teil Wei­dach. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeugen.

Gegen 14 Uhr am Mon­tag­nach­mit­tag betra­ten meh­re­re unbe­kann­te Män­ner den Super­markt in der Cobur­ger Stra­ße im Orts­teil Wei­dach bei Weit­rams­dorf. Um an Ziga­ret­ten zu kom­men, gin­gen sie sehr gezielt vor. Wäh­rend drei Män­ner das Per­so­nal im Markt ablenk­ten, konn­te ein vier­ter Ziga­ret­ten aus dem Kas­sen­be­reich steh­len. Anschlie­ßend gelang der Grup­pe uner­kannt die Flucht. Dem Super­markt ent­stand ein Scha­den im nied­ri­gen vier­stel­li­gen Eurobereich.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeu­gen. Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Orts­teil Wei­dach gesehen?

Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ver­kehrs­zei­chen entwendet

Kro­nach: Auf der KC 12 bei Fisch­bach trie­ben bis­lang noch unbe­kann­te Schil­der­die­be ihr Unwe­sen. Im Lau­fe des Sonn­tags wur­de ein in der Orts­durch­fahrt auf­ge­stell­tes 30 km/​h‑Verkehrszeichen vom Rohr­stän­der abmon­tiert und ent­wen­det. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf etwa 250,- Euro. Die Poli­zei Kro­nach führt Ermitt­lun­gen wegen Gefähr­li­chen Ein­griffs in den Stra­ßen­ver­kehr und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter Tel. 09261–5030

Poli­zei sucht Schmierfinken

Kro­nach: In der Zeit von Sonn­tag auf Mon­tag wur­de die Amts­ta­fel am Kro­na­cher Rat­haus beschä­digt. Unbe­kann­te hat­ten mit ver­mut­lich einem schwar­zen Edding-Filz­stift Haken­kreu­ze und den Schrift­zug „Sieg Heil“ geschmiert und hier­bei einen Scha­den in Höhe von etwa 100,- Euro verursacht.

Betrugs­ver­such fiel auf

Küps: Bei einer Bank in Küps ging die­se Woche per Post ein gefälsch­ter Über­wei­sungs­trä­ger ein. Vom Kon­to einer 37-jäh­ri­gen Frau soll­ten knapp 400,- Euro auf ein ita­lie­ni­sches Bank­kon­to über­wie­sen wer­den. Einem auf­merk­sa­men Bank­mit­ar­bei­ter war es zu ver­dan­ken, dass die Über­wei­sung nicht aus­ge­führt wur­de. Eine Nach­fra­ge bei der Kon­to­in­ha­be­rin ergab, dass sie kei­ne Über­wei­sung ver­an­lasst hatte.

Selb / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ein­bre­cher schla­gen am Wochen­en­de zu

SELB, LKR. WUN­SIE­DEL. Ein­bre­cher sind am Wochen­en­de in ein Fir­men­ge­bäu­de in Selb ein­ge­stie­gen. Sie erbeu­te­ten Bar­geld, ver­ur­sach­ten aber auch einen hohen Sach­scha­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeugen.

Die Unbe­kann­ten ver­schaff­ten sich am Wochen­en­de über ein Tor Zutritt zu dem Fir­men­ge­bäu­de in der Bres­lau­er Stra­ße in Selb. In der Hal­le selbst sowie in den Büro­räu­men öff­ne­ten sie gewalt­sam Schrän­ke, Geträn­ke­au­to­ma­ten und Tre­so­re. Die Ein­bre­cher konn­ten einen nied­ri­gen vier­stel­li­gen Bar­geld­be­trag erbeu­ten. Der Sach­scha­den beträgt min­de­stens 10.000 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeu­gen. Wer hat am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in Selb im Bereich der Gebrü­der-Netzsch-Stra­ße und der Bres­lau­er Stra­ße gesehen?

Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 entgegen.