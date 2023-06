Gemein­sam vor Ort – dis­ku­tie­ren mit MdB Andre­as Schwarz am 28. Juni 2023 in Forchheim

Das erste Jahr der Ampel-Koali­ti­on war geprägt von Kri­sen­be­wäl­ti­gung. „Den­noch haben wir zen­tra­le Pro­jek­te aus dem Koali­ti­ons­ver­trag umge­setzt, mit denen wir den sozia­len Zusam­men­halt stär­ken, neue Chan­cen schaf­fen und damit die Zukunft fest im Blick haben“, betont der Bam­berg-Forch­hei­mer Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz.

„Wir haben den Min­dest­lohn und das Kin­der­geld erhöht, das Bür­ger­geld ein­ge­führt, das Wohn­geld refor­miert und wir haben die Ener­gie­wen­de in rasan­tem Tem­po gestal­tet. Wir stel­len die Wei­chen für die Zukunft, gestal­ten die sozi­al-öko­lo­gi­sche Trans­for­ma­ti­on und ach­ten dar­auf, dass es dabei gerecht zugeht. Wir wol­len den Weg hin zur Kli­ma­neu­tra­li­tät kon­se­quent wei­ter­ge­hen, gute Arbeit ermög­li­chen, sozia­le Sicher­heit schaf­fen, eine moder­ne Wirt­schafts­po­li­tik mit einer star­ken Indu­strie orga­ni­sie­ren und nicht zuletzt das Fun­da­ment für ein gutes Leben legen.“

Was der Bun­des­tag beschließt, hat Aus­wir­kun­gen im gan­zen Land. Die SPD-Bun­des­tags­frak­ti­on will wis­sen: Wie kommt es vor Ort an? Wo klappt es rich­tig gut? Sind genug Kitas und Schu­len da, genug Wohn­raum, Ärz­te, Pfle­ge, Kran­ken­häu­ser und gute Arbeits­plät­ze? Wie läuft es mit dem Aus­bau der erneu­er­ba­ren Ener­gien? Wo hakt es?

Um das zu erfah­ren, will er SPD-Abge­ord­ne­te Andre­as Schwarz am kom­men­den Mitt­woch, den 28. Juni 2023, von 16 bis 18 Uhr in der Forch­hei­mer Fuß­gän­ger­zo­ne (Haupt­stra­ße 60) mit den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern ins Gespräch kom­men, über die zen­tra­len Zukunfts­the­men dis­ku­tie­ren und Impul­se für sei­ne Ber­li­ner Arbeit mitnehmen.