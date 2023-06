Dr. Sil­ke Lau­nert: Auf­wer­tung des Stand­orts der Bun­des­po­li­zei Bay­reuth um wei­te­re Ein­satz­hun­dert­schaft kommt

Berlin/​Bayreuth. Ste­ter Trop­fen höhlt in der Poli­tik bekannt­lich den Stein und so wird die bereits in der letz­ten Legis­la­tur­pe­ri­ode versprochene…