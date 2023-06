Prof. Dr. Gün­ter Dip­pold unter­hielt die Damen­volk mit kurz­wei­li­gem Vortrag

Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch traf sich der Kreis­ver­band der Frau­en Uni­on in Lich­ten­fels bei der Braue­rei Lip­pert, um sei­ne Kreis­voll­ver­samm­lung durch­zu­füh­ren. Vie­le der Mit­glie­der sind der Ein­la­dung gefolgt, sodass es in den Hal­len der Braue­rei recht tro­pisch wur­de. Wett gemacht wur­de dies aber durch den küh­len Ger­sten­saft und den lecke­ren Brot­zei­ten aus der Küche des Hau­ses. Haus­herr Mar­kus Lip­pert eröff­ne­te die Ver­an­stal­tung mit einem kur­zen Ein­blick in die Ent­ste­hung der Braue­rei, konn­te man doch wegen Coro­na nach 3‑jähriger War­te­zeit erst die­ses Jahr die offi­zi­el­le Eröff­nung feiern.

Die Kreis­vor­sit­zen­de freu­te sich die bei­den Ehren­vor­sit­zen­den Meli­ta Braun und Rose­ma­rie Swie­ca begrü­ßen zu kön­nen. Wei­ter waren zu Gast als Stell­ver­tre­te­rin des Bezirks­ver­ban­des, Tan­ja Her­bert-Nebe aus Forch­heim, die Zweit­stim­men­kan­di­da­tin für den Land­tag Ste­fa­nie Kai­ser, die zwei­te Bür­ger­mei­ste­rin der Stadt Lich­ten­fels Sabi­ne Rieß­ner, die erst vor kur­zem ins Amt gewähl­te JU-Kreis­vor­sit­zen­de Ali­cia Vet­ter sowie der CSU-Stadt­ver­band­vor­sit­zen­de Chri­sti­an Bauer.

In ihrem Rechen­schafts­be­richt führ­te Kath­rin Roth unzäh­li­ge Ter­mi­ne auf, die als Kreis­ver­band wahr­ge­nom­men wur­den. Beson­ders erwäh­nens­wert war die Ver­an­stal­tung zum 40-jäh­ri­gen Jubi­lä­um des Orts­ver­ban­des Burg­kunst­adt mit Ehren­gast Land­tags­prä­si­den­tin Ilse Aigner.

Als Wahl­aus­schuss fun­gier­ten anschlie­ßend Chri­sti­an Bau­er, Tan­ja Her­bert-Nebe und Ali­cia Vet­ter. Die wie­der zur Wahl vor­ge­schla­ge­ne Kreis­vor­sit­zen­de Kath­rin Roth bekam von Ihren Mit­glie­dern ein ein­stim­mi­ges Votum, wel­ches Sie sehr zu schät­zen wuss­te und sich daher anschlie­ßend bei Ihrem Team bedank­te, das ihr immer den Rücken frei­hält – glei­ches gilt für Ihre Fami­lie, vor allem für Toch­ter Leo­nie, die schon öfter den ein oder ande­ren Abend allein ver­brin­gen muss­te, wenn Ter­mi­ne anstehen.

Nach den Neu­wah­len über­nahm Pro­fes­sor Dr. Gün­ter Dip­pold das Zep­ter oder doch eher den Brauerstern!?

Unter dem Mot­to „Lich­ten­fel­ser Bierg­schicht­la“ erzähl­te er dem lau­schen­den Damen­volk in kurz­wei­li­ger humo­ri­ger Art zum Bei­spiel, dass das frü­he­re Brau­haus in Lich­ten­fels im jet­zi­gen Rat­haus war.

So war das frü­he­re Hop­fen­la­ger, spä­ter dann Schlaf­zim­mer in der Dienst­woh­nung des Bür­ger­mei­sters, bevor es sei­ne heu­ti­ge Funk­ti­on als Amts­zim­mer des jet­zi­gen Bür­ger­mei­sters erreichte.

Lich­ten­fels, so hör­te man, hat­te sei­ne Mühen sich mit den umlie­gen­den Orten im Bier brau­en zu mes­sen und so kam es nicht sel­ten vor, das ande­re Brau­stät­ten durch bewaff­ne­te Lich­ten­fel­ser zer­stört wur­den. Kath­rin Roth dank­te im Anschluss, situa­ti­ons­ge­mäß mit einem Bier­prä­sent, dem Bezirks­hei­mat­pfle­ger für sei­ne Ausführungen.

Am Ende gab sie noch kom­men­de Ter­mi­ne bekannt, näm­lich die Bezirks­de­le­gier­ten­ver­samm­lung am 8.7.2023 in Hirschaid bekannt sowie den Stamm­tisch zum Lich­ten­fel­ser Schüt­zen­fest am 17.07.2023 ab 18 Uhr. Ein­ge­la­den sind alle Mit­glie­der und Inter­es­sier­te der Frau­en Uni­on. Plät­ze sind in der über­dach­ten Per­go­la des Schüt­zen­hau­ses reserviert.

Gewählt wur­den:

Kreis­vor­sit­zen­de: Kath­rin Roth

Stell­ver­tre­te­rin­nen: Maria Gott­schlich, Manue­la Tre­bes, Alex­an­dra Stöcker

Schrift­füh­re­rin: Annet­te Klinke

Schatz­mei­ste­rin: Mela­nie Voll

Bei­sit­ze­rin­nen: Meli­ta Braun, Bir­git Fleisch­mann, Wal­bur­ga Kraus, Anne­lie­se Pet­te­rich, Ker­stin Papst, Chri­sti­na Schmit­tin­ger, Eva Spiel­vo­gel, Rosi Vonbrunn

Digi­tal­be­auf­trag­te: Kath­rin Roth

Kas­sen­prü­fe­rin­nen: Ros­wi­tha Funk, Rose­ma­rie Swieca

Dele­gier­te Bezirks­ver­samm­lung: Alex­an­dra Stöcker, Manue­la Tre­bes, Anne­lie­se Pet­te­rich, Mela­nie Voll

Ersatz­de­le­gier­te Bezirks­ver­samm­lung: Meli­ta Braun, Susan­ne Gun­zel­mann, Maria Gott­schlich, Annet­te Klinke

Dele­gier­te Lan­des­ver­samm­lung: Kath­rin Roth

Ersatz­de­le­gier­te Lan­des­ver­samm­lung: Anne­lie­se Petterich