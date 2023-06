Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Coburg

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Nacht zum Frei­tag der ver­gan­ge­nen Woche kam es zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen Bewoh­nern der dezen­tra­len Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft in Bad Staf­fel­stein. Die Staats­an­walt­schaft Coburg und die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­teln nun wegen des Ver­dachts eines ver­such­ten Tötungsdelikts.

In der Nacht zum Frei­tag, den 23. Juni 2023, soll der Tat­ver­däch­ti­ge sei­ne Ex-Freun­din in der Unter­kunft in Bad Staf­fel­stein unauf­ge­for­dert besucht haben. Er selbst ist in einer ande­rer Ein­rich­tung unter­ge­bracht. Zunächst ent­wickel­te sich zwi­schen dem vor­ma­li­gen Paar ein ver­ba­ler Streit. Dabei soll der 23-Jäh­ri­ge der Frau mehr­mals mit der Faust aber auch mit dem Deckel einer Brat­pfan­ne ins Gesicht geschla­gen haben. Zwi­schen­zeit­lich wur­den auch ande­re Bewoh­ner auf die Aus­ein­an­der­set­zung auf­merk­sam und kamen der 20-jäh­ri­gen Frau zu Hil­fe. Ein Bewoh­ner konn­te dem Angrei­fer in letz­ter Sekun­de ein Mes­ser abneh­men, mit dem die­ser gera­de auf eine sei­ne ehe­ma­li­ge Part­ne­rin los­ge­hen woll­te. Im sich anschlie­ßen­den Kampf ver­letz­te der Tat­ver­däch­ti­ge den 18-jäh­ri­gen Hel­fer mit Scher­ben eines zer­bro­che­nen Tel­lers. Der 18-Jäh­ri­ge erlitt meh­re­re ober­fläch­li­che Schnitt­ver­let­zun­gen, die Frau ein Häma­tom am Kopf und eine gering­fü­gi­ge Schnitt­ver­let­zung. Der Tat­ver­däch­ti­ge muss­te wegen einer Kopf­platz­wun­de behan­delt wer­den. Alle Betei­lig­ten wur­den medi­zi­nisch ver­sorgt. Nach Ein­tref­fen meh­re­rer Strei­fen konn­te der Tat­ver­däch­ti­ge wider­stands­los fest­ge­nom­men werden.

Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg wur­de der Tat­ver­däch­ti­ge am Sams­tag­vor­mit­tag einer Ermitt­lungs­rich­te­rin vor­ge­führt. Die­se erließ Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen den Mann. Der 23-Jäh­ri­ge befin­det sich seit­dem in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt und muss sich nun wegen ver­such­ten Tot­schlags straf­recht­lich verantworten.