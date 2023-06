Am Diens­tag, den 27.06.2023, beginnt bereits um 15.00 Uhr die gemein­sa­me Sit­zung des Kul­tur- und des Finanz­se­na­tes im Casi­no am Föh­ren­hain. Berich­tet wird über die Kul­tur­häu­ser in Bam­berg. Im Anschluss dar­an fin­det um 16.00 Uhr die Sit­zung des Finanz­se­na­tes statt. Die Mit­glie­der dis­ku­tie­ren u. a. über fol­gen­de The­men: Bericht zur aktu­el­len Haus­halts­la­ge, Umzug städ­ti­scher Orga­ni­sa­ti­ons­ein­hei­ten in die Luit­pold­stra­ße, Sach­stands­be­richt zur Benz­stra­ße 9 in Bam­berg, die Betei­li­gung der Stadt Bam­berg an der Popu­lar­kla­ge der Stadt Mün­chen gegen das Ver­bot der Über­nach­tungs­steu­er im KAG, die Bezu­schus­sung der Mit­tags­be­treu­ung und des offe­nen Ganz­tags an Grund­schu­len sowie ein Sach­stands­be­richt zum Schlacht­hof Bam­berg GmbH.

Am Mitt­woch, den 28.06.2023, tagen um 16.00 Uhr die Stadt­rats­mit­glie­der in einer öffent­li­chen Sit­zung im Spie­gel­saal der Har­mo­nie. Auf der Tages­ord­nung ste­hen u. a. fol­gen­de Punk­te: Abschluss­be­richt der Spe­cial Olym­pics World Games Ber­lin 2023: Host Town Pro­gram, Vor­stel­lung der Stadt­bü­che­rei nach Über­nah­me der Trägerschaft.

Die­se Sit­zung kann live unter www​.stadt​.bam​berg​.de im Inter­net ver­folgt wer­den. Anmel­de­da­ten wer­den nicht benö­tigt. Der Ein­lass fin­det jeweils eine hal­be Stun­de vor Beginn der Sit­zung statt. Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.