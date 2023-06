Bewer­bung star­tet am 28. Juni 2023

Mit dem Pro­gramm „flot­tes Gewer­be“ för­dert die Stadt Bam­berg im Rah­men des Pro­jekts Mit­Mach­Kli­ma den gewerb­li­chen Ein­satz von Lasten­rä­dern. Kern des Pro­jek­tes ist ein Test-For­mat für gewerb­li­che Lasten­rä­der. Es geht dar­um die Viel­falt der Anwen­dungs­fel­der von gewerb­li­chen Lasten­rä­dern bekann­ter zu machen: Ob Schrei­ne­rei, Schornsteinfeger:in, Fen­ster­rei­ni­gung, Gar­ten­bau oder der Trans­port von Euro­pal­let­ten – Lasten­rä­der haben das Poten­zi­al zahl­rei­che gewerb­li­che Pkw- oder Trans­por­ter-Fahr­ten zu erset­zen und kön­nen so einen Bei­trag zum Kli­ma­schutz zu lei­sten, oder aber auch die Park­platz­si­tua­ti­on entlasten.

Lei­der ist es für Betrie­be und Unter­neh­men der­zeit noch schwie­rig das pas­sen­de Lasten­rad für die eige­nen Anfor­de­run­gen zu fin­den, unver­bind­lich zu testen und dar­über hin­aus schnell ver­füg­ba­re und ver­läss­li­che Ser­vice- und War­tungs­an­ge­bo­te für die Fahr­zeu­ge zu erhal­ten. Hier setzt das Pro­jekt „flot­tes Gewer­be“ an, indem aus­ge­wähl­te, inter­es­sier­te Betrie­be, Gewer­be­trei­ben­de oder Unter­neh­men fun­diert bera­ten wer­den. Als soge­nann­te „Test-Pio­nie­re“ bekom­men sie ein, den indi­vi­du­el­len Anfor­de­run­gen ent­spre­chen­des, Lasten­rad für einen Test­zeit­raum von fünf Wochen kosten­los zur Ver­fü­gung gestellt. Denn nichts kann mehr über­zeu­gen, als ein erfolg­rei­cher Praxistest!

Inter­es­sier­te Unter­neh­men und Betrie­be kön­nen sich per Online-Fra­ge­bo­gen ab dem 28.06.2023 bewer­ben (Bewer­bungs­schluss ist der 12.07.2023). Aus den ein­ge­gan­ge­nen Bewer­bun­gen wer­den acht Test-Pio­nie­re aus­ge­wählt. Die Aus­wahl erfolgt so, dass die Test-Pio­nie­re eine mög­lichst gro­ße Viel­falt von Bran­chen und Ein­satz­mög­lich­kei­ten wider­spie­geln. Die Test­pha­se beginnt ab dem 18. Sep­tem­ber mit einer Auf­takt­ver­an­stal­tung in Bamberg.

Info

„flot­tes Gewer­be“ wird im Auf­trag der Stadt Bam­berg im Rah­men des Pro­jek­tes Mit­Mach­Kli­ma von der cargobike​.jetzt GmbH durch­ge­führt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.mit​mach​kli​ma​.de und www​.cargobike​.jetzt/​f​l​o​t​t​e​s​-​G​e​w​e​r​b​eXX