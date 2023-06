Jugend­li­cher wur­de mas­siv zusam­men­ge­schla­gen – Zeu­gen gesucht

BAY­REUTH. Am Sams­tag­nacht wur­de ein Jugend­li­cher im Bereich der Bay­reu­ther Hin­den­burg­stra­ße aus einer Grup­pe her­aus mas­siv zusam­men­ge­schla­gen. Er wur­de schwer ver­letzt in ein Kran­ken­haus gebracht. Die Poli­zei sucht nun nach Zeu­gen des Vorfalls.

Am ver­gan­ge­nen Sams­tag gegen 22:30 Uhr ging ein 15-jäh­ri­ger Bay­reu­ther nach einem Kino­be­such über die Holz­brücke in der Bay­reu­ther Hin­den­burg­stra­ße nahe der Esso-Tank­stel­le. Dort befand sich eine Grup­pe aus meh­re­ren männ­li­chen und weib­li­chen Per­so­nen. Der jun­ge Mann wur­de aus der Grup­pe her­aus nach einem Feu­er­zeug gefragt, was die­ser verneinte.

Dar­auf­hin wur­de der Min­der­jäh­ri­ge von meh­re­ren Per­so­nen aus der Grup­pe ver­mut­lich mit einem Schlag­ring und einer Fla­sche ins Gesicht bzw. auf den Kopf geschla­gen und ging zu Boden. Dem nicht genug, setz­ten die bis­lang unbe­kann­ten Täter nach und tra­ten auf den jun­gen Mann ein.

Der Geschä­dig­te befin­det sich nun schwer ver­letzt in einem Kran­ken­haus, u.a. auf­grund der etwas spä­te­ren Ver­stän­di­gung der Poli­zei konn­te die Per­so­nen­grup­pe unbe­kannt flüchten.

Die Poli­zei sucht nun drin­gend nach Zeu­gen des Vorfalls:

Die Grup­pe bestand aus meh­re­ren männ­li­chen und weib­li­chen Per­so­nen. Ein Täter wird beschrie­ben mit ca. 20 – 30 Jah­re alt und glatz­köp­fig, ein wei­te­rer trug blon­des Haar. Mehr ist nicht bekannt. In der Grup­pe wur­de teil­wei­se rus­sisch oder ost­eu­ro­pä­isch gesprochen.

Vor allem wäre die Aus­sa­ge eines Pär­chens sehr wich­tig, die kurz vor Beginn der Aus­ein­an­der­set­zung auf einer nahe­ge­le­ge­nen Bank saß.

Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich umge­hend mit der Poli­zei Bay­reuth-Stadt unter Tel. 0921/506‑2130 zu melden.