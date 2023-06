Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Kata­ly­sa­tor entwendet

Unbe­kann­te Täter ent­wen­de­ten in der Ham­mer­ba­cher­stra­ße von einem gepark­ten Pkw den Katalysator.

Im Zeit­raum von Mitt­woch letz­ter Woche bis Sams­tag­nach­mit­tag mon­tier­ten unbe­kann­te Die­be von einem Toyo­ta den Kata­ly­sa­tor ab und ent­wen­de­ten die­sen. Dazu durch­trenn­ten die Täter die Aus­puff­an­la­ge des Pkw. Der Toyo­ta war am Park­platz vor einem Senio­ren­heim abgestellt.

Zur Klä­rung des Dieb­stahls sucht die Poli­zei nach Zeu­gen. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Fahr­rad auf Park­platz angefahren

Utten­reuth – Am 25.06.2023, zwi­schen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr, wur­de in der Esper­stra­ße vor dem Restau­rant „Zum Schlöß­la“ ein dort abge­stell­tes Fahr­rad ange­fah­ren. Hier­bei ent­stand an dem Fahr­rad ein Sach­scha­den von etwa 200 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le, ohne die Fest­stel­lung sei­ner Per­so­na­li­en zu ermög­li­chen. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se bezüg­lich des Unfall­ge­sche­hens oder dem Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Sach­be­schä­di­gung an Kfz in Herzogenaurach

Ein Pkw wur­de in der Karl-Brö­ger-Stra­ße 8 durch einen unbe­kann­ten Täter ver­kratzt. Der Tat­zeit­raum war vom 21.06.23 21:00 Uhr bis 22.06.23 08:30 Uhr. Es han­delt sich um einen schwar­zen Sko­da Karoq. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 200,- Euro. Hin­wei­se zu dem o.g. Fall nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall­flucht in Herzogenaurach

Im Zeit­raum vom 12.06.23 10:30 Uhr bis 19.06.23 11:00 Uhr wur­de in der Kant­stra­ße ein gepark­ter Pkw Ford Kuga an der Front­stoß­stan­ge durch einen unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 300,- Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Rad­fah­re­rin­nen pral­len zusammen

Adels­dorf: Am 25.06.23 gegen 17.00 Uhr befuhr eine 30jährige Nürn­ber­ge­rin mit ihrem Fahr­rad auf dem Rad­weg ent­lang der B 470 in Rich­tung Höch­stadt. Eine 22jährige kam ihr auf dem Rad­weg Rich­tung Forch­heim ent­ge­gen. Im Bereich einer nicht ein­seh­ba­ren S‑Kurve fuh­ren bei­de Rad­fah­re­rin­nen mit­tig auf dem Rad­weg. Es kam zum Fron­tal­zu­sam­men­stoß der bei­den Frau­en und sie stürz­ten zu Boden. Die 30jährige muss­te anschlie­ßend ins Kran­ken­haus ver­bracht wer­den, die 22jährige wur­de nur leicht ver­letzt. Die bei­den Räder wur­den stark beschädigt.