Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Grub am Forst – Ordent­lich aufgedreht

Für reich­lich Unmut bei Anwoh­nern in der Bahn­hof­stra­ße sorg­te am Sonn­tag­mor­gen gegen ein 32jährige Arbei­ter, der mit einer gro­ßen Musik­box meh­re­re Stra­ßen­zü­ge unter­hielt. Auf­grund der mas­si­ven Lärm­be­lä­sti­gung wur­de die Poli­zei ver­stän­digt. Zunächst stell­te der Mann sei­ne Box aus. Wenig spä­ter wur­de die Strei­fe aller­dings erneut geru­fen. Die Box wur­de jetzt kur­zer­hand sicher­ge­stellt und dem völ­lig unein­sich­ti­gen Mann Gewahr­sam ange­droht, für den Fall dass er kei­ne Ruhe gibt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Rei­fen zer­sto­chen und Haus­tür beschmiert

Kro­nach: In der Zeit von Sams­tag auf Sonn­tag wur­den im Stadt­teil Zie­gel­er­den zwei Pkw Audi beschä­digt. Die bei­den Fahr­zeu­ge stan­den im Car­port der geschä­dig­ten Eigen­tü­mer. Es wur­de fest­ge­stellt, dass jemand mit einem spit­zen Gegen­stand drei Rei­fen des wei­ßen Audi Q2 und aller vier Rei­fen des schwar­zen Audi Q3 zer­sto­chen hat­te. Wei­ter­hin hat­ten der oder die Täter die Haus­ein­gangs­tür mit Bau­schaum besprüht und hier­bei einen Gesamt­scha­den in Höhe von rund 1500,- Euro verursacht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

6 Later­nen umgetreten

MAIN­LEUS. Am Wochen­en­de, 23.06.2023 – 25.06.2023, wur­den am Gelän­de der Frei­en Wal­dorf­schu­le Wern­stein im Orts­teil Veitlahm ins­ge­samt 6 Later­nen mut­wil­lig beschä­digt. Ein unbe­kann­ter Täter hat­te die Later­nen augen­schein­lich umge­tre­ten und dabei ver­bo­gen. Die Scha­dens­hö­he wur­de auf ca. 450,- € geschätzt. Hin­wei­se zur Tat oder zum Täter nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach ent­ge­gen. Ruf­num­mer: 09221/6090

Auto gestreift und weggefahren

KULM­BACH. Am Mon­tag, gegen 12.45 Uhr, fuhr eine Frau mit ihrem roten VW Polo aus dem Park­haus des Ver­brau­cher­mark­tes im Fritz-Ein­kaufs­zen­trum. An der nach­fol­gen­den Ampel muss­te sie bei Rot­licht war­ten, anschlie­ßend woll­te sie gera­de­aus in die Hein­rich-von-Ste­phan-Stra­ße fah­ren. Als die Ampel auf Grün schal­te­te, hol­te ein beige­far­be­ner Pkw, der sich links neben dem Polo befand, etwas zu weit aus, um nach links in die Hans-Hacker-Stra­ße zu fah­ren. Dabei tou­chier­te der unbe­kann­te Fah­rer die Sei­te des VWs und ver­ur­sach­te einen Sach­scha­den in Höhe von zir­ka 500 Euro. Der Unbe­kann­te setz­te sei­ne Fahrt fort, ohne sich um den Ver­kehrs­un­fall zu kümmern.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Klä­rung des Unfall­her­gangs geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09221/6090 bei der Poli­zei Kulm­bach zu melden.

Drei leicht­ver­letz­te Pkw-Fah­rer bei Ver­kehrs­un­fall mit 35.000 EUR Schaden

Kulm­bach – Am Mon­tag­mor­gen, gegen 06.40 h, befuhr eine 36jährige Sko­da-Fah­re­rin die Staats­stra­ße von Burg­haig kom­mend in Rich­tung Kulm­bach. Sie woll­te dann nach links auf die B289 abbie­gen. Wegen der tief­stehen­den Son­ne über­sah sie

einen von Kulm­bach in der Vor­werk­stra­ße ent­ge­gen­kom­men­den 60jährigen Vol­vo-Fah­rer, der in Rich­tung Burg­haig fuhr. Nach dem Zusam­men­stoß wur­de der Sko­da noch auf einen war­ten­den Renault eines 29jährigen gescho­ben. Alle drei Betei­lig­ten wur­den leicht ver­letzt und ins Kli­ni­kum Kulm­bach ver­bracht. Alle drei Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit. Der Sach­scha­den wird auf 35.000 EUR geschätzt.