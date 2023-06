NIE­DER­FÜLL­BACH, LKR. COBURG. Am Mon­tag­vor­mit­tag kam es auf der B303 bei Nie­der­füll­bach zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Last­wa­gen und einem Motor­rad. Der Fah­rer des Motor­ra­des erlag noch an der Unfall­stel­le sei­nen schwe­ren Verletzungen.

Kurz nach 8 Uhr teil­te ein Zeu­ge den schwe­ren Ver­kehrs­un­fall auf der B303 mit. Der 48-jäh­ri­ge Last­wa­gen­fah­rer befuhr die B303 von Roth am Forst kom­mend in Rich­tung Coburg und woll­te nach links in den Erlen­weg abbie­gen. Dabei über­sah er den ent­ge­gen­kom­men­den Motor­rad­fah­rer und kol­li­dier­te mit ihm frontal.

Der 23-jäh­ri­ge Motor­rad­fah­rer erlag trotz sofort erfolg­ter Reani­ma­ti­on noch an der Unfall­stel­le sei­nen schwe­ren Ver­let­zun­gen. Der Last­kraft­wa­gen­fah­rer erlitt bei dem Unfall einen Schock und muss­te eben­falls medi­zi­nisch ver­sorgt werden.

Bei dem Ver­kehrs­un­fall ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 60.000 Euro.

Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Coburg wur­de ein Sach­ver­stän­di­ger zur Klä­rung des Unfall­her­gangs hin­zu­ge­zo­gen. Die Beam­ten stell­ten den Last­kraft­wa­gen sowie das Motor­rad im Auf­trag der Staats­an­walt­schaft sicher.