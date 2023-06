Eine inter­es­san­te und für mein Ver­ständ­nis von der Welt bedeut­sa­me Fra­ge. Vor allem ist die­ses Ver­ständ­nis für den Umgang mit ande­ren Men­schen von Bedeu­tung. Neh­me ich die­ses Expe­ri­ment ernst, gibt es kei­ne objek­ti­ve Rea­li­tät. Und das soll­te ich ernst neh­men, denn es ist ja so. Nur was bedeu­tet das?

Zur Erin­ne­rung: Das Gedan­ken­ex­pe­ri­ment Schrö­din­gers Kat­ze ver­deut­licht, dass in der Quan­ten­me­cha­nik die Rea­li­tät nicht ein­deu­tig, weil nicht vor­her­be­stimmt ist, son­dern von der Beob­ach­tung abhängt. Zer­fällt das Atom, wird der Gei­ger­zäh­ler aus­ge­löst und ein Gift­gas tötet die Katze.

Solan­ge die Box ver­schlos­sen ist, kann ich nicht wis­sen, ob das Atom zer­fal­len ist oder nicht. Nach der Quan­ten­me­cha­nik ist die Kat­ze in einem Zustand der Über­la­ge­rung, also sowohl tot als auch leben­dig, bis die Box geöff­net und die Kat­ze beob­ach­tet wird.

Etwas weni­ger dra­ma­tisch: Erst wenn ich die Kiste off­ne, weiß ich, ob das Atom zer­fal­len ist – oder noch nicht und die Mecha­nik aus­ge­löst wurde.

Das Gedan­ken­ex­pe­ri­ment zeigt, dass die Rea­li­tät in der Quan­ten­me­cha­nik nicht objek­tiv und unab­hän­gig von der Beob­ach­tung ist, son­dern von der Mes­sung beein­flusst wird. Es stellt somit die klas­si­sche Vor­stel­lung von einer objek­ti­ven Rea­li­tät in Frage.

Rea­li­tät wird dem­nach durch das Bewusst­sein bezie­hungs­wei­se den Geist defi­niert. Davon gehe ich aus. Wenn es kei­ne objek­ti­ve Rea­li­tät gibt, bedeu­tet dies, dass die Rea­li­tät nicht unab­hän­gig von mei­nem Bewusst­sein und wie i unse­ren Wahr­neh­mun­gen exi­stiert. Statt­des­sen wird die Rea­li­tät durch unse­re Wahr­neh­mun­gen und unser Bewusst­sein kon­stru­iert oder definiert.

Was voll­kom­men ver­rückt klingt. Und weil es so ver­rückt zu sein scheint, hat sich Schrö­din­ger sei­nen „Kat­zen­ver­such“ aus­ge­dacht, um den logi­schen Feh­ler zu fin­den. Nur bis­her hat den nie­mand gefun­den, eher ist es so, dass erkannt wur­de, dass die Welt ganz anders ist als wir bis­her dachten.

Viel zu schnell den­ken wir, dass wir etwas nicht wis­sen, was für uns aber tat­säch­lich über­haupt nicht exi­stiert, was jedoch nicht bedeu­tet, dass es ein ande­rer mit einer ande­ren Per­spek­ti­ve nicht sehen können.

Das wirft eine inter­es­san­te Fra­ge auf: Wie gehe ich damit um, wenn jemand ande­res etwas ande­res „sieht“ als ich, also eine ganz ande­re Rea­li­tät und damit eine völ­lig ande­re Inter­pre­ta­ti­on des Wahrgenommenen?

Das Ein­zi­ge, was dann bleibt, ist dia­lo­gisch dar­über zu reden.

