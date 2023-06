Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Schlä­ge­rei­en

Herzogenaurach/​Poppenhof – In den frü­hen Sonn­tag­mor­gen­stun­den kam es zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung bei einem Hip-Hop Festi­val, wobei ein 35-Jäh­ri­ger Platz- und Schürf­wun­den erlitt und im Kran­ken­haus behan­delt wer­den muss­te. Nach dem flüch­tig gegan­ge­nen unbe­kann­ten Täter wird gefahndet.

Her­zo­gen­au­rach – Im Bereich des Park­plat­zes eines Schnell­re­stau­rants im Olym­pia­ring, kam es kurz nach Mit­ter­nacht zu einer Schlä­ge­rei zwi­schen zwei Grup­pen. Dabei wur­de ein Her­an­wach­sen­der von zwei bis­lang unbe­kann­ten Tätern zu Boden geris­sen und anschlie­ßend geschla­gen und getre­ten, wodurch er Ver­let­zun­gen erlitt. Nach Ver­stän­di­gung des Poli­zei­not­rufs flüch­te­ten die bei­den Täter Rich­tung Wohn­ge­biet Herzo-Base.

Zeu­gen, die bei den Vor­fäl­len Beob­ach­tun­gen gemacht haben, sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen und sich bis­lang noch nicht bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach gemel­det haben, wer­den gebe­ten dies unter Tel. 09132/78090 nachzuholen.

Pedelec aus Gara­ge entwendet

Fal­ken­dorf – Aus einer geschlos­se­nen Gara­ge in der Stra­ße Auf den Kel­lern wur­de ein mit­tels Fahr­rad­schloss gesi­cher­tes, grau­es Pedelec der Mar­ke KTM, Typ Style 730 Maci­na entwendet.

Der Tat­zeit­raum erstreckt sich von Frei­tag­abend bis Samstagvormittag.

Wer in die­sem Zusam­men­hang ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht hat, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/78090 zu melden.

Laden­dieb­stäh­le in Sportoutlets

Her­zo­gen­au­rach – Der ersten von zwei der Poli­zei gemel­de­ten Laden­dieb­stäh­len ereig­ne­te sich am Sams­tag gegen 12:30 Uhr in einem Spor­tout­let im Olym­pia­ring. Ein 34-Jäh­ri­ger wur­de vom Laden­de­tek­tiv dabei beob­ach­tet wie er mit weni­ger Arti­kel aus der Umklei­de­ka­bi­ne kam, als er mit hin­ein­ge­nom­men hat­te. Nach Ver­las­sen des Geschäfts wur­de der Mann ange­hal­ten und bei ihm wur­den ins­ge­samt vier Shorts im Wert von über 170,00 EUR auf­ge­fun­den, die er ent­wen­det hat­te. Gegen ihn wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahls ein­ge­lei­tet. Da der Mann kei­nen festen Wohn­sitz in Deutsch­land hat, wur­de eine Sicher­heits­lei­stung im mitt­le­ren drei­stel­li­gen Euro­be­reich erho­ben und ihm außer­dem ein dau­er­haf­tes Haus­ver­bot für das Geschäft aus­ge­spro­chen. Nach Been­di­gung der For­ma­li­tä­ten wur­de der Beschul­dig­te wie­der entlassen.

Gegen 16.15 Uhr wur­de der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach ein ande­rer Laden­dieb gemel­det, der ein Paar Schu­he im Wert von über 100,00 EUR aus einem Out­let in der Zep­pe­lin­stra­ße ent­wen­det hat­te und mit die­sen an sei­nen Füßen das Wei­te such­te. Trotz einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung mit meh­re­ren Poli­zei­strei­fen, konn­te der Täter nicht mehr ermit­telt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Pom­mers­fel­den – Bun­des­stra­ße 505

Das hät­te auch ganz anders aus­ge­hen kön­nen. Mit die­sen Wor­ten ist das Unfall­ge­sche­hen, das am spä­ten Sams­tag­abend im Bereich Schwein­bach auf der Bun­des­stra­ße 505 geschah, zusammenzufassen.

Wie die Unfall­ermitt­lun­gen erga­ben, befuhr der 54-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­cher die Bun­des­stra­ße von Bam­berg kom­mend in Rich­tung Bun­des­au­to­bahn 3.

Unmit­tel­bar nach dem Bau­stel­len­be­reich setz­te er zum Über­hol­vor­gang meh­re­rer Fahr­zeu­ge an. Zeit­gleich näher­te sich die spä­te­re Unfall­ge­schä­dig­te mit ihrem Per­so­nen­kraft­wa­gen aus der Gegen­rich­tung. Das Fahr­zeug der Unfall­ge­schä­dig­ten war mit 4 Per­so­nen besetzt, u.a. befand sich die 11 Mona­te alte Toch­ter mit im Fahrzeug.

Die 26-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin des Sko­da Octa­via, reagier­te noch und wich nach rechts aus, konn­te jedoch die Kol­li­si­on nicht ver­mei­den. Bei­de Fahr­zeu­ge krach­ten mit hoher Geschwin­dig­keit inein­an­der. Durch den Zusam­men­stoß wur­de das Fahr­zeug der Frau meh­re­re Meter die Böschung hin­un­ter­ge­schleu­dert. Der Pkw Hyun­dai, Ioniq, des Ver­ur­sa­chers kam nach meh­re­ren 100 Metern zum Still­stand. Über die gesam­te Strecke bot sich den Beam­ten ein weit ver­teil­tes Trümmerfeld.

Wie durch ein Wun­der kam es nur zu leich­ten Ver­let­zun­gen der Unfall­be­tei­lig­ten. Bei­de Fahr­zeu­ge dürf­ten Total­scha­den sein. Nach ersten Ein­schät­zun­gen ist von einer Scha­dens­hö­he knapp unter­halb eines sechs­stel­li­gen Bereichs auszugehen.

Die beschä­dig­ten Fahr­zeu­ge wur­de durch ein ört­li­ches Abschlepp­un­ter­neh­men gebor­gen. Die Bun­des­stra­ße waren wäh­rend der Unfall­auf­nah­me meh­re­re Stun­den gesperrt.

Umfang­rei­che Unter­stüt­zung erhielt die Poli­zei durch die ört­li­chen Feu­er­weh­ren aus Höch­stadt, Röbers­dorf, Erlach und Zentbechhofen.