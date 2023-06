Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

In der Nacht vom Sams­tag, 24.06.2023 auf Sonn­tag, 25.06.2023 durf­ten die Strei­fen der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter ande­rem zu 12 Ruhe­stö­run­gen sowie drei Strei­tig­kei­ten ausrücken.

Grund dafür dürf­te im herr­li­chen Wet­ter zu fin­den sein, das gera­de­zu zum Ver­wei­len unter frei­em Him­mel und dem Kon­sum des ein oder ande­ren Bier­chens ein­lud. Die zumeist ein­sich­ti­gen Nacht­schwär­mer wur­den zur Ruhe ermahnt. Auch die Strei­tig­kei­ten konn­ten unter Anwe­sen­heit der Poli­zei bei­gelegt werden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Taxi­fah­rer mit schwe­rer Verfehlung

LICHTENFELS/B173: Nach Abschluss einer Poli­zei­kon­trol­le am gest­ri­gen Sams­tag muss ein Taxi­fah­rer aus Lich­ten­fels nun um sei­nen Job ban­gen. Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg führ­ten am spä­ten Sams­tag­abend eine sta­tio­nä­re Kon­trol­le im Lich­ten­fel­ser Orts­teil Trieb durch. An die­se näher­te sich gegen 23:00 Uhr aus Rich­tung Hoch­stadt a. Main kom­mend ein Taxi an. Der mit Warn­we­ste und Poli­zei­kel­le aus­ge­rü­ste­te Poli­zei­be­am­te wies den Taxi­fah­rer durch deut­li­ches Win­ken dazu an, zur Durch­füh­rung einer Ver­kehrs­kon­trol­le anzu­hal­ten. Doch anstatt ste­hen zu blei­ben, umfuhr der Taxi­fah­rer den auf der Fahr­bahn ste­hen­den Poli­zi­sten über die Gegen­fahr­bahn und fuhr dann see­len­ru­hig wei­ter in Rich­tung Lich­ten­fels. Die Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei nahm sofort die Ver­fol­gung auf und stopp­te das Taxi am Orts­ein­gang von Michel­au. Hier hiel­ten die Beam­ten dem 62-jäh­ri­gen Taxi­fah­rer zu aller­erst eine Stand­pau­ke, wie­so er nicht an der Kon­troll­stel­le ange­hal­ten hat­te. Dabei fiel den Poli­zi­sten auf, dass es im Taxi nach Alko­hol roch, obwohl sich der Fah­rer allei­ne im Fahr­zeug befand. Ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test klär­te die­sem Umstand schnell auf, der Fah­rer hat­te näm­lich über 1,1 Pro­mil­le. Sei­ne Arbeits­schicht war dar­auf­hin been­det, er muss­te eine Blut­ent­nah­me über sich erge­hen las­sen und sein Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt. Die Poli­zei lei­te­te ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr gegen den 62-Jäh­ri­gen ein. Zudem wird er wohl auch um sei­ne Taxi­fah­rer­li­zenz ban­gen müssen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Dro­gen­kon­sum im Straßenverkehr

Küps – Im Rah­men einer Fahr­zeug­kon­trol­le, wur­den bei einem 31-jäh­ri­gen pol­ni­schen PKW-Fah­rer Hin­wei­se auf Dro­gen­kon­sum fest­ge­stellt. Ein durch­ge­führ­ter Test, ergab ein posi­ti­ves Ergeb­nis hin­sicht­lich des Kon­sums von Can­na­bis und Metam­phet­amin. Eine Blut­ent­nah­me wur­de ange­ord­net und die Wei­ter­fahrt unter­bun­den. Gegen den Mann wird Anzei­ge erstattet.

Geschwin­dig­keits­mess­sta­ti­on beschädigt

Schnecken­lo­he – Am Sonn­tag, gegen 00:30 Uhr, wur­de eine mobi­le Geschwin­dig­keits über­wa­chungs­sta­ti­on, an der B 303, auf Höhe Schnecken­lo­he, von bis­lang unbe­kann­ten Tätern mut­wil­lig beschä­digt. Hin­wei­se zu den Tätern, an die Poli­zei in Kro­nach – 503–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Kutsch­pferd geht durch, Kut­sche­rin erlei­det Beinbruch

Main­leus – Am Sonn­tag­nach­mit­tag, gegen 16.00 h, war 35jährige Frau aus Wei­ßen­brunn mit einer Pfer­de­kut­sche außer­halb von Wern­stein auf einem Feld­weg unter­wegs. Das Pferd war zur die­ser Zeit ein­ge­spannt. Unver­mit­telt ver­such­te es sich los­zu­rei­ßen und ging kurz­fri­stig durch. Die Len­ke­rin stürz­te dar­auf­hin von der Kut­sche und wur­de ca. fünf Meter mit­ge­schleift. Vor Ort wur­de durch den Ret­tungs­dienst von einer Frak­tur des rech­ten Ober­schen­kels aus­ge­gan­gen. Zur Abklä­rung wei­te­rer Ver­let­zun­gen wur­de sie ins Kli­ni­kum Kulm­bach ver­bracht. Es ent­stand kein Sachschaden.