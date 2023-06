Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Sach­be­schä­di­gun­gen

Bam­berg. Scha­den in Höhe von ca. 50,- Euro hin­ter­ließ am Sams­tag­mit­tag ein Graf­fi­ti­spray­er in der Kle­ber­stra­ße. Ein Zeu­ge hat­te den Unbe­kann­ten beim Besprü­hen eines Ver­kehrs­zei­chens beob­ach­tet, vor Ein­tref­fen der Poli­zei war der Täter jedoch schon geflüchtet.

Ver­kehrs­un­fäl­le

Bam­berg. Beim Abbie­gen vom Bleichan­ger in den Kuni­gun­den­damm über­sah am Sams­tag­nach­mit­tag ein Auto­fah­rer eine Rad­fah­re­rin. Beim Zusam­men­stoß wur­de die Rad­fah­re­rin leicht ver­letzt, ins­ge­samt ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 600,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

BREI­TEN­GÜß­BACH. Am Sams­tag­abend ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Mann aus einem Super­markt im Gewer­be­park Schwei­ne­fleisch aus der Kühl­the­ke im Wert von 6,- Euro. Er ver­ließ anschlie­ßend den Laden, ohne die Waren zu bezah­len. Kurz dar­auf flüch­te­te der Mann in Rich­tung Orts­mit­te. Eine sofort ein­ge­lei­te­te Fahn­dung ver­lief ergeb­nis­los. Täter­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

Ein­brü­che

BUR­GE­BRACH. Im Zeit­raum der letz­ten zwölf Tage wur­de ver­sucht, in ein Ein­fa­mi­li­en­haus in der Zip­fel­gas­se ein­zu­bre­chen. Als der Eigen­tü­mer nach län­ge­rer Zeit wie­der zu sei­nem Haus kam, bemerk­te er, dass der Haus­tür­schlüs­sel nicht mehr rich­tig passt. Es stell­te sich her­aus, dass offen­sicht­lich von einem oder meh­re­ren unbe­kann­ten Tätern ver­sucht wur­de, dass Schloss auf­zu­boh­ren. Der Ein­bruchs­ver­such war jedoch nicht von Erfolg gekrönt, so dass sich letzt­end­lich nie­mand im Haus befand. Wer hat ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fäl­le

Eber­mann­stadt. Am Sams­tag­nach­mit­tag kam es zu einer Kol­li­si­on zwei­er Pkw auf dem Groß­park­platz Am Obe­ren Tor. Der 41-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer eines Renault Mega­ne über­sah beim Anfah­ren den Pkw, Opel, einer vor­bei­fah­ren­den 53-jäh­ri­gen Frau und es kam zum Zusam­men­stoß. Der Sach­scha­den an den Fahr­zeu­gen belief sich auf ca. 5000 Euro, ver­letzt wur­de niemand.

Wie­sent­tal. Am Sams­tag­abend gg. 19 Uhr fuhr ein 64-jäh­ri­ger Forch­hei­mer mit sei­nem E‑Bike auf dem Rad­weg von Mug­gen­dorf Rich­tung Streit­berg, als er eigen­ver­schul­det ins Ban­kett geriet und nach vor­ne über den Len­ker vom Rad stürz­te. Er wur­de mit mit­tel­schwe­ren Ver­let­zun­gen in ein Kran­ken­haus verbracht.

Wei­lers­bach. Am Sams­tag­abend gg. 19:40 Uhr fuhr ein 16-jäh­ri­ger Schü­ler aus Göß­wein­stein mit sei­nem 125er Leicht­kraft­rad den Rei­fen­ber­ger Berg hin­auf und kam in einer Kur­ve infol­ge nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit allein­be­tei­ligt nach links von der Fahr­bahn ab.

Beim Sturz über den Stra­ßen­gra­ben hin­weg zog sich der Krad­fah­rer schwe­re Ver­let­zun­gen zu und kam zur medi­zi­ni­schen Behand­lung ins Kli­ni­kum Forch­heim. Am Motor­rad ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 2000 Euro, Fremd­scha­den wur­de nicht verursacht.

Son­sti­ger Unfall

Igens­dorf. Ein 69-jäh­ri­ger Land­wirt ern­te­te auf einer Wie­se Kir­schen mit einer Lei­ter. Wäh­rend der Pflück­ar­bei­ten ver­dreh­te sich die Lei­ter und der Mann stürz­te zu Boden.

Er wur­de mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Uni­kli­ni­kum Erlan­gen verbracht.

Uner­laub­tes Kanu­fah­ren auf der Wiesent

Wie­sent­tal. Nach einer Zeu­gen­mit­tei­lung wur­den gg. 19 Uhr zwei mit jeweils 2 Per­so­nen besetz­te Kanus im Bereich Mug­gen­dorf angetroffen.

Da die Wie­sent in die­sem Bereich nur noch bis spä­te­stens 18 Uhr befah­ren wer­den darf, wur­de gegen alle Kanu­be­nut­zer jeweils ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Tret­boot entwendet

Lich­ten­fels. Sams­tag­nacht kamen zwei jun­ge Män­ner im Alter von 21 Jah­ren und 23 Jah­ren auf eine unge­wöhn­li­che Idee. Die Bei­den ent­schlos­sen sich am Orts­wie­sen­see das Tret­boot eines hie­si­gen Boots­ver­lei­hers zu steh­len. Hier­zu beschä­dig­ten sie ein Vor­hän­ge­schloss, mit wel­chem das Boot gesi­chert war und ent­wen­de­ten schließ­lich ein Tret­boot sowie eine Über­wa­chungs­ka­me­ra. Weit kamen die bei­den Män­ner jedoch nicht, da sie noch im Bereich des Tat­or­tes durch die hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten ange­trof­fen und iden­ti­fi­ziert wer­den konn­ten. Sie dür­fen sich nun straf­recht­lich verantworten.

Alko­hol am Steuer

Lich­ten­fels. Im Bereich Trieb führ­ten Poli­zei­be­am­te am Sams­tag­abend Ver­kehrs­kon­trol­len durch. Hier­bei woll­ten die Beam­ten einen 62-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rer anhal­ten. Die­ser miss­ach­te­te jedoch die Anhal­te­si­gna­le und fuhr davon. Nach kur­zer Ver­fol­gung konn­te der 62-Jäh­ri­ge gestoppt und einer Kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Es offen­bar­te sich schnell, war­um der Ver­kehrs­teil­neh­mer sich gewei­gert hat­te, anzu­hal­ten. Der Fahr­zeug­füh­rer war allem Anschein nach stark alko­ho­li­siert. Ein Alko­hol­test vor Ort zeig­te einen Wert von über einem Pro­mil­le. Die Poli­zei­be­am­ten been­de­ten dar­auf­hin die Wei­ter­fahrt des 62-Jäh­ri­gen. Er muss­te sich im wei­te­ren Ver­lauf einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Ihn erwar­tet ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Han­dy gestoh­len – Zeu­gen gesucht

Lich­ten­fels. Am Sams­tag­nach­mit­tag war­te­te ein Schü­ler gegen 13:20 Uhr an der Bus­hal­te­stel­le in der Main­au auf den Bus. Nach kur­zer War­te­zeit ent­fern­te er sich und ließ sein Smart­phone auf der Sitz­bank der Bus­hal­te­stel­le lie­gen. Als der jun­ge Mann das Feh­len sei­nes Han­dys kur­ze Zeit spä­ter bemerk­te und zurück­ging, muss­te er fest­stel­len, dass die­ses durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter ent­wen­det wor­den war. In die­sem Zusam­men­hang wird eine älte­re Dame gesucht, wel­che sich zum oben genann­ten Zeit­punkt eben­falls mit an der Bus­hal­te­stel­le auf­hielt. Es wird davon aus­ge­gan­gen, dass sie sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wel­che zur Iden­ti­fi­zie­rung des Täters füh­ren könn­ten. Die besag­te Dame sowie mög­li­che wei­te­re Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 in Ver­bin­dung zu setzen.

Fahr­zeug beschädigt

Lich­ten­fels. Bereits am Frei­tag kam es in der Bam­ber­ger Stra­ße zu einer Sach­be­schä­di­gung. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter zer­kratz­te die lin­ke Fahr­zeug­sei­te eines gepark­ten Pkws der Mar­ke Ford. Der Täter konn­te anschlie­ßend uner­kannt vom Tat­ort flüch­ten. Die Poli­zei Lich­ten­fels hat hier­zu die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet nun um Hil­fe aus der Bevöl­ke­rung. Wer hat im Zeit­raum von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr Wahr­neh­mun­gen zur Tat gemacht? Zeu­gen wer­den gebe­ten sich unter der Tel. 09571/95200 zu melden.

Dro­gen am Steuer

Bad Staf­fel­stein. Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­de eine 33-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin im Bereich Bad Staf­fel­stein einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Die Beam­ten stell­ten bei der Dame dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest, wes­halb die Wei­ter­fahrt unter­sagt wur­de. Nach der Durch­füh­rung einer Blut­ent­nah­me durf­te die Dame ihren Weg zu Fuß fort­set­zen. Zudem lei­te­ten die Beam­ten ein Straf­ver­fah­ren gegen die 33-Jäh­ri­ge ein.