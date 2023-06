Beson­de­re Pre­digt in der Stadtkirche

Evan­ge­li­sche Chri­sten fei­ern am 25. Juni den Gedenk­tag des Augs­bur­ger Bekennt­nis­ses von 1530. Sei­ne Über­ga­be durch Phil­ipp Melan­chthon jährt sich in die­sem Jahr zum 493. Mal. Die „Con­fes­sio August­a­na“ (so der latei­ni­sche Name) ist für evan­ge­li­sche Chri­sten bis heu­te wesentlich.

Aus die­sem Anlass wird sich Dekan Jür­gen Hacker am Sonn­tag in sei­ner Pre­digt mit der Aktua­li­tät die­ser Bekennt­nis­grund­la­ge beschäftigen.

Der Got­tes­dienst in der Stadt­kir­che Bay­reuth beginnt um 10.00 Uhr.

„Passt per­fekt!“ – ‚Jün­ger auf der Kanzel‘-Gottesdienst in der Spitalkirche

Bei uns sind sie genau rich­tig. Denn das The­ma des näch­sten ‚Jün­ger auf der Kanzel‘-Gottesdienstes lau­tet „Passt per­fekt!“. Die Pre­digt hält Reli­gi­ons­päd­ago­gin Lui­sa Simon, die nach fast zwei Jah­ren ihres Vor­be­rei­tungs­dien­stes zur Reli­gi­ons­päd­ago­gin ihre Aus­bil­dung abge­schlos­sen hat und nun nach vie­len von ihr mode­rier­ten Got­tes­dien­sten der Rei­he ‚Jün­ger auf der Kan­zel‘ selbst zum ersten Mal hier pre­di­gen wird. Die musi­ka­li­sche Lei­tung hat Fabi­an Kral. Der Got­tes­dienst unter Lei­tung von Stadt­kir­chen­pfar­rer Dr. Car­sten Brall fin­det statt am Sonn­tag, 25.06.2023, 11.15 Uhr in der Spi­tal­kir­che Bay­reuth.