Am 22. Juni 2023 ging nach vor­her ver­ein­zelt auf­tre­ten­den Ein­sät­zen, begin­nend mit der Alarm­mel­dung THL 3 / Per­son ein­ge­klemmt gegen 21:45 Uhr, eine Alar­mie­rungs­wel­le für die Feu­er­weh­ren im nörd­li­chen Land­kreis los. Gemel­det waren hier zwei Per­so­nen in ihrem Fahr­zeug wel­ches unter umge­stürz­ten Bäu­men ein­ge­schlos­sen waren. Glück­li­cher­wei­se ging die­ser Ein­satz glimpf­lich aus. Die Per­so­nen konn­ten ihr Fahr­zeug unver­letzt ver­las­sen. Äste eines Bau­mes hat­ten den PKW getroffen.

Die gleich­zei­tig durch­zie­hen­de Gewit­ter­front die sich haupt­säch­lich über Bad Ber­neck in Rich­tung Gefrees ent­lud sorg­te für eine Alar­mie­rungs­wel­le die über eine Stun­de anhielt. Im Gemein­de­ge­biet Gefrees waren alle 10 Orts­feu­er­weh­ren für 40 Ein­satz­stel­len im Ein­satz. Im Gemein­de­ge­biet Bad Ber­neck waren alle 8 Orts­feu­er­weh­ren bei 90 Ein­satz­stel­len gebun­den. Zusätz­lich wur­den der Lösch­zug Bischofs­grün, und die Feu­er­weh­ren Benk und Gold­kro­nach nach Bad Ber­neck und Gefrees alar­miert. Zahl­rei­che Kel­ler muss­ten abge­pumt wer­den, Stra­ßen stan­den unter Was­ser oder waren unter­spühlt. Bäu­me blockier­ten die Straßen.

Beson­ders schwer hat es die Staats­stra­ße BT 48 von Bad Ber­neck in Rich­tung Gefrees getrof­fen. Die­se stand bis auf Leit­plan­ken­hö­he kom­plett unter Was­ser und ist auf­grund ihrer Beschä­di­gun­gen bis auf wei­te­res für den Ver­kehr kom­plett gesperrt. Bei einem angren­zen­den Anwe­sen haben die Was­ser­mas­sen eine Scheu­ne stark beschä­digt. Hier kon­trol­lier­te das THW die Sta­tik des Gebäudes.

In Bad Ber­neck sam­mel­ten sich die Was­ser­mas­sen im Tal bis auf Auto­dach­hö­he. In Gefrees hat es einen Geträn­ke­markt stark getroffen.

Auf­grund der Viel­zahl der Ein­sät­ze wur­den im Feu­er­wehr­haus Bad Ber­neck und Gefrees eigens Fahr­zeu­ge besetzt um hier einen direk­ten Ansprech­part­ner für die Inte­grier­te Leit­stel­le zu stel­len. Ein­ge­hen­de Unwet­ter­ein­sät­ze im nörd­li­chen Land­kreis wur­den direkt über die jewei­li­gen Ansprech­part­ner an die ein­zel­nen Feu­er­weh­ren wei­ter dis­po­niert. Bei einem Anwe­sen haben die Kame­ra­den den Ret­tungs­dienst nach­ge­for­dert da sich der Anwoh­ner beim Ver­such sei­nen Kel­ler aus­zu­pum­pen ver­letzt hat­te. Die B303 auf Höhe Rim­las­grund konn­te wegen 100 Ton­nen Geröll wel­che sich im Tal gesam­melt haben, nur ein­sei­tig befah­ren wer­den. Die rest­li­chen Stra­ßen sind unein­ge­schränkt für den Ver­kehr befahr­bar, sie wur­den von der Feu­er­wehr, dem THW und dem Stra­ßen­bau­last­trä­ger von Bäu­men, Ästen und Geröll befreit. Gegen 02:00 Uhr war ein Groß­teil der Ein­satz­stel­len abgearbeitet.

Eben­falls in den Gemein­de­be­reich Bad Ber­neck wur­de ein Strom­ver­sor­ger hin­zu­ge­zo­gen, der sich um die Abschal­tung eines unter Was­ser ste­hen­den Strom­ka­sten im Bereich „Am Main“ küm­mer­te. Von die­sem Strom­aus­fall sind 40 Anwoh­ner betroffen.

Ein­satz­kräf­te haben sich bei ihrem stun­den­lan­gen Ein­satz im Unwet­ter nicht ver­letzt. Ein Feu­er­wehr­fahr­zeug wur­de durch einen umstür­zen­den Baum tou­chiert. Gegen 03:00 Uhr haben die Weh­ren an den Stand­or­ten Bad Ber­neck und Gefrees mit der Ein­satz­nach­be­ar­bei­tung begin­nen kön­nen. „Am Main“ und Rim­las­grund in Bad Ber­neck haben die Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren, das THW und der Stra­ßen­bau­last­trä­ger bis in die Mor­gen­stun­den und dem ein­set­zen­den Berufs­ver­kehr die Unwet­ter­schä­den beseitigt.

Die 130 Ein­satz­stel­len wur­den von 210 Ein­satz­kräf­ten inner­halb von 8 Stun­den Ein­satz­dau­er abgearbeitet.

Ste­pha­nie Bleuse

Kreis­brand­mei­ste­rin