Umlei­tung der Lini­en 280, 287 und 293 wegen Fahr­bahn­decken­erneue­rung in der Stet­ti­ner und Mari­en­ba­der Straße

Wegen Stra­ßen­bau­ar­bei­ten sind ab Diens­tag, 27. Juni Teil­be­rei­che der Stet­ti­ner und Mari­en­ba­der Stra­ße gesperrt. Die Bus­li­ni­en 280, 287 und 293 fah­ren dann mit Betriebs­be­ginn bis Frei­tag, 4. August 2023 zum Betriebs­en­de eine Umlei­tungs­strecke über die Bres­lau­er und Glei­wit­zer Straße.

Die Hal­te­stel­len Theo­dor-Heuss-Anla­ge in der Stet­ti­ner Stra­ße, die Hal­te­stel­len Stet­ti­ner Stra­ße sowie die Hal­te­stel­len Tho­mas­kir­che in der Mari­en­ba­der und Tech­ni­sche Fakul­tät in der Eger­land­stra­ße kön­nen nicht bedient wer­den. Für die Linie 280 befin­den sich zwei Ersatz­hal­te­stel­len in der Erwin-Rom­mel-Stra­ße. Als Ersatz für die Hal­te­stel­len­aus­fäl­le der Lini­en 287 und 293 die­nen die Hal­te­stel­len Gör­lit­zer Stra­ße und die Hal­te­stel­len Theo­dor-Heuss-Anla­ge in der Bres­lau­er Stra­ße. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen