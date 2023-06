Der Resi­denz auf´s Dach stei­gen – Ein­tritt frei

Vor 30 Jah­ren wur­de die Alt­stadt von Bam­berg als UNESCO-Welt­kul­tur­er­be aus­ge­zeich­net. Mit der Neu­en Resi­denz, dem Rosen­gar­ten und der Alten Hof­hal­tung hegt und pflegt die Baye­ri­sche Schlös­ser­ver­wal­tung einen nicht unwe­sent­li­chen Teil die­ses Erbes und nimmt das Jubi­lä­um zum Anlass am kom­men­den Sonn­tag einen außer­ge­wöhn­li­chen Ver­an­stal­tungs­tag mit viel­fäl­ti­gem Son­der­pro­gramm anzubieten.

Das Füh­rungs­pro­gramm beginnt um 10:30 Uhr und bie­tet für nahe­zu alle Inter­es­sens­ge­bie­te etwas: Muse­ums­re­fe­rent Dr. Seba­sti­an Kar­natz wird um 11 Uhr die aktu­el­le Son­der­aus­stel­lung „Kuri­os – zeit­ge­nös­si­sche Kunst im Kai­ser­ap­par­te­ment“. Spe­zi­ell der vor kur­zem restau­rier­te Kai­ser­saal mit sei­nem hoch kom­ple­xen Bild­pro­gramm wird um 10:30 Uhr und 14:30 Uhr den Besu­chern erläu­tert. Restau­ra­tor Bern­hard Min­trop gelei­tet um 12:00 Uhr durch das mit enor­men restau­ra­to­ri­schen Auf­wand sanier­te Fürst­bi­schöf­li­che Prun­ka­part­ment im ersten Ober­ge­schoss. Dem Fürst­bi­schof auf das Dach stei­gen kön­nen die Besu­cher mit Dr. Alex­an­der Wies­neth, der um 13:30 Uhr eine Kurz­ex­kur­si­on durch den gewal­ti­gen Dach­stuhl anbie­tet. Bau­re­fe­rent Jür­gen Bau­er wird dazu pas­send um 16:00 Uhr die Sanie­rung des rie­si­gen schie­fer­ge­deck­ten Daches der Neu­en Resi­denz in einem Vor­trag beleuchten.

Kosten­los kann wäh­rend des gan­zen Tages an den Haus­füh­run­gen durch eines der barocken Prun­ka­part­ments teil­ge­nom­men wer­den. Die Gemäl­de­ga­le­rien sowie das Kai­se­r­apart­ment sind bei frei­em Durch­gang den gan­zen Tag zu erle­ben. Die Besu­cher wer­den von einem kostü­mier­ten Ver­tre­ter des 18. Jahr­hun­derts in die Zeit der Fürst­bi­schö­fe ent­führt. Für die Klei­nen und Klein­sten fin­det von 14 bis 17 Uhr im Arka­den­gang der Resi­denz ein Kin­der­pro­gramm statt. In die Alte Hof­hal­tung geht es mit einer Tour zu den Kapel­len der ehe­ma­li­gen Kai­ser- und Bischofs­pfalz. Gar­ten­freun­de kom­men bei einer spe­zi­el­len Rosen­gar­ten­füh­rung um 17:00 Uhr auf ihre Kosten. Das bun­te Pro­gramm wird abge­run­det von Musik­erleb­nis­sen im Kai­ser­saal. Das Fina­le bil­det ein Wan­del­kon­zert im Innen­hof der Alten Hof­hal­tung: um 18:00 Uhr ver­zau­bert das Bam­ber­ger Kam­mer­or­che­ster sei­ne Zuhö­rer mit Wer­ken von Bach, Mozart und Elgar.

Da die zuläs­si­ge Per­so­nen­an­zahl für die jewei­li­gen Füh­run­gen begrenzt ist, erbit­tet die Schlös­ser­ver­wal­tung eine Vor­anmel­dung unter der Tele­fon­num­mer 0951–51939114 oder am Ver­an­stal­tungs­tag recht­zei­tig an der Muse­ums­kas­se. Das aus­führ­li­che Ver­an­stal­tungs­pro­gramm ist auf der Web­sei­te der Neu­en Resi­denz Bam­berg zu fin­den: https://​www​.resi​denz​-bam​berg​.de/​d​e​u​t​s​c​h​/​a​k​t​u​e​l​l​/​w​e​l​t​e​r​b​e​-​j​u​b​i​l​a​e​u​m​.​pdf