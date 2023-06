Der Älte­sten­aus­schuss des Stadt­rats beschäf­tigt sich in sei­ner Sit­zung am Mon­tag, 26. Juni, um 16 Uhr, im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, mit der Wahl­wer­bung und Wahl­pla­ka­tie­rung im Stadt­ge­biet anläss­lich der Land­tags­wahl am 8. Okto­ber. Hier­zu soll eine Richt­li­nie ver­ab­schie­det wer­den, die die Moda­li­tä­ten im Ein­zel­nen regelt. Außer­dem wird sich das Gre­mi­um mit einer per­so­nel­len Umbe­set­zung des Älte­sten­aus­schus­ses befassen.