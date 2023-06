Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Bereits in der Nacht vom 30.05. auf den 31.05. wur­de aus einer Tief­ga­ra­ge in Gau­stadt ein rosa­far­be­nes Kin­der­rad im Wert von ca. 200 EUR gestoh­len. Der Täter blieb uner­kannt. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Rol­ler unbe­rech­tigt benutzt

BAM­BERG. Im Zeit­raum vom 22.06., 10 Uhr bis 23.06., 06.50 Uhr wur­de aus der Kle­ber­stra­ße ein schwar­zer Pega­sus-Rol­ler ent­wen­det. Die Geschä­dig­te hat­te den Rol­ler vor der Haus­tür abge­stellt und ver­sperrt. Am näch­sten Mor­gen stell­te sie das Feh­len fest. Auf dem Weg in die Arbeit konn­te sie den Rol­ler unter­halb der Ket­ten­brücke wie­der auf­fin­den. Hin­wei­se zur Tat nimmt die Poli­zei unter der Tel.-Nr. 0951/ 9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Frei­tag­vor­mit­tag wur­de in der Hain­stra­ße ein gepark­ter schwar­zer BMW ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich uner­kannt, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den von etwa 500 EUR zu kümmern.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach dem Fah­rer des Fahr­zeugs oder Zeu­gen, die den Vor­fall beob­ach­ten konn­ten. Die­se möch­ten sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 melden.

Dach­re­ling abgerissen

BAM­BERG. Im Zeit­raum vom 23.05.–23.06. wur­de in der Sali­er­stra­ße ein schwar­zer Toyo­ta Aven­sis beschä­digt. Ein unbe­kann­ter Täter mach­te sich zum einen an einer Abdeckung der Fel­ge zu schaf­fen, zum ande­ren riss er die Dach­re­ling ab. Hin­wei­se zur Tat oder dem Täter nimmt die Poli­zei unter der Tel.-Nr. 0951/ 9129–210 entgegen.

Glas­tisch lan­de­te auf der Straße

BAM­BERG. Am Frei­tag­abend kam es in einem Wohn­an­we­sen im Bam­ber­ger-Osten zu einem Streit. Die­ser koch­te so der­ma­ßen hoch, dass eine 43jährige ihren Glas­tisch aus dem Fen­ster im 1. Stock warf. Der Tisch zer­barst und die Glas­scher­ben wur­den auf der Stra­ße verteilt.

Die Frau erwar­tet nun eine Anzei­ge nach dem Abfallwirtschaftsgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Meh­re­re Unfallfluchten

PÖDELDORF/HALLSTADT. Zwei Unfall­fluch­ten ereig­ne­ten sich, bei denen gepark­te Fahr­zeu­ge beschä­digt wur­den und sich der Unfall­ver­ur­sa­cher uner­laubt ent­fernt hat­te. So ent­stand in Pödel­dorf am Park­platz Kuni­gun­den­ruh am Frei­tag zwi­schen 19:25 und 19:56 Uhr an einem wei­ßen Sko­da ein Scha­den von unge­fähr 600 Euro. In Hall­stadt in der See­bach­mar­terstra­ße wur­de ein Außen­spie­gel an einem Ford abge­fah­ren, wodurch ein Scha­den von unge­fähr 100 Euro ent­stan­den ist.

Betrun­ken vom Ein­kau­fen heimgefahren

BUR­GE­BRACH. Am Frei­tag um 11:00 Uhr konn­te eine 33-jäh­ri­ge Frau aus dem Ver­kehr gezo­gen wer­den, wel­che gera­de vom Ein­kau­fen nach Hau­se fuhr. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von rund 2,7 Pro­mil­le. Die Fol­ge ist eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Obst­bäu­me gestohlen

Grä­fen­berg. In der Zeit vom 16 – 20.06.23 ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter von einer Streu­obst­wie­se vier jun­ge Obst­bäu­me samt Ver­biss­schutz. Die vier Obst­bäu­me stamm­ten aus einem För­der­pro­gramm für die länd­li­che Ent­wick­lung „Streu­obst für alle“. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf 250 EUR. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Eber­mann­stadt unter 09194/7388–0.

Unfall­flucht

Kirch­eh­ren­bach. Zu einem Streif­scha­den mit einer Scha­dens­hö­he von 500 EUR kam es im Zeit­raum vom 21.06.23 bis 23.06.2023. Ein wei­ßer VW Trans­por­ter wur­de hier­bei auf dem Park­platz am Bahn­hof Kirch­eh­ren­bach tou­chiert. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne wei­te­re Maß­nah­men zu tref­fen. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Eber­mann­stadt 09194/7388–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Tier­quä­le­rei

Egloff­stein. Im Zeit­raum von Anfang Juni bis 22.06.2023 schoss ein ver­meint­li­cher Tier­geg­ner mit einem Luft­ge­wehr auf eine Kat­ze. Das Geschoss wur­de bei Rönt­gen­auf­nah­men bei einem Tier­arzt in der Wir­bel­säu­le des Tie­res fest­ge­stellt. Da das Geschoss nicht ope­ra­bel ist, ist unklar, ob das Tier über­le­ben wird. Die bis­he­ri­gen ent­stan­de­nen Kosten belau­fen sich auf 120 EUR. Zeu­gen oder Hin­weis­ge­ber wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Eber­mann­stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

Ein­bruch in einen Verbrauchermarkt

Igens­dorf. Unbe­kann­te Täter ver­schaff­ten sich in der Nacht vom 22.06.2023 (DO) auf den 23.06.2023 (FR) Zutritt in den Ein­kaufs­markt. Hier­für schlu­gen sie eine Außen­schei­be des Mark­tes ein. Im Inne­ren hebel­ten die Täter den ver­sperr­ten Auf­be­wah­rungs­be­häl­ter für Ziga­ret­ten auf und ent­leer­ten die­sen voll­stän­dig. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 10.000,00 EUR. Zeu­gen oder Hin­weis­ge­ber wer­den gebe­ten, sich an die Poli­zei Eber­mann­stadt unter 09194/7388–0 zu wenden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Im Zeit­raum 14.06.2023, 17:00 Uhr, bis 15.06.2023, 7:30 Uhr, wur­de am Bahn­hofs­platz am Fahr­rad­stän­der ein Damen­rad der Mar­ke Ragaz­zi entwendet.

Wer kann Hin­wei­se geben? (Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim, Tel. 09191/7090–0)

Son­sti­ges

Am 23.06.2023, gegen 12:35, kam es in der Wim­mel­bach­stra­ße 5 in 91353 Hau­sen zu einer Auseinandersetzung.

Ein Paket­zu­stel­ler wur­de durch eine bis­lang unbe­kann­te männ­li­che Per­son belei­digt. Im wei­te­ren Ver­lauf woll­te der Paket­zu­stel­ler das Kenn­zei­chen des „Belei­di­gers“ fotografieren.

Die­ser stieg jedoch in sei­nen Pkw und fuhr absicht­lich leicht gegen den Paket­zu­stel­ler, so dass die­ser eine leich­te Ver­let­zung am Bein erlitt.

Ein bis­lang unbe­kann­ter Zeu­ge eil­te zu dem Paket­zu­stel­ler. Die Poli­zei Forch­heim sucht den Zeu­gen und wei­te­re Zeu­gen, die den Vor­fall beob­ach­tet haben. (Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim, Tel. 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels / Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Woh­nungs­ein­bruch – Zeu­gen gesucht

LICH­TEN­FELS. Am Frei­tag­vor­mit­tag bra­chen Unbe­kann­te in eine Dop­pel­haus­hälf­te in Lich­ten­fels ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Am Frei­tag­vor­mit­tag, im Zeit­raum von 9.45 Uhr bis 13 Uhr, nutz­ten Die­be die Abwe­sen­heit der Bewoh­ner und ver­schaff­ten sich Zutritt zu einem Wohn­haus einer Dop­pel­haus­hälf­te in der Wein­lei­te. Sie stah­len Bar­geld und Schmuck­ge­stän­de in Höhe eines nied­ri­gen sechs­stel­li­gen Betra­ges. Anschlie­ßend ergrif­fen sie uner­kannt die Flucht.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht Zeu­gen. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 mit der Kri­po Coburg in Ver­bin­dung zu setzen.

Gestürz­ter Rollerfahrer

LICH­TEN­FELS Auf­grund sei­ner nicht ange­pass­ten Geschwin­dig­keit auf der rut­schi­gen Fahr­bahn, rutsch­te am frü­hen Frei­tag­nach­mit­tag ein 28jähriger Rol­ler­fah­rer zu Boden. Der jun­ge Mann erlitt hier­durch leich­te Ver­let­zun­gen und muss­te im Kran­ken­haus behan­delt wer­den. Da durch den Unfall Betriebs­flüs­sig­keit aus dem Rol­ler aus­lief, muss­te die Stra­ße im Anschluss durch den Stadt­bau­hof gerei­nigt werden.

Pkw ange­fah­ren und geflüchtet

LICH­TEN­FELS Bereits am Diens­tag­nach­mit­tag ran­gier­te ein Pkw auf dem Park­platz an der Main­au rück­wärts und stieß dabei gegen den gepark­ten VW Golf der Geschä­dig­ten. Im Anschluss ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher von der Unfall­stel­le. Am VW Golf ent­stand hier­durch ein nicht belang­lo­ser Schaden.

Wer kann Hin­wei­se auf den Täter oder das genutz­te Fahr­zeug geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.

Grill in Woh­nung betrieben

BAD STAF­FEL­STEIN Gro­ßes Glück hat­te am Frei­tag­nach­mit­tag ein 51jähriger Mann in Küm­mers­reuth. Die­ser hat­te in sei­ner Küche einen Elek­tro­grill betrie­ben. Die­ser fing hier­bei Feu­er. Noch bevor das Feu­er auf das Gebäu­de über­grei­fen konn­te, wur­de die­ses durch die Feu­er­wehr gelöscht. Zum Glück wur­de weder die Woh­nung beschä­digt, noch irgend­je­mand durch das Feu­er ver­letzt. Nur der ver­wen­de­te Elek­tro­grill muss nun ent­sorgt werden.

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

EBENS­FELD Zu einem Ver­kehrs­un­fall kam es am frü­hen Frei­tag­abend auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Döring­stadt und Eggen­bach. Ein 22jähriger Pkw-Fah­rer fuhr hier­bei von Döring­stadt kom­mend in Rich­tung Eggen­bach. Hier­bei kam dem jun­gen Mann ein Pkw ent­ge­gen, wel­cher eine Kur­ve schnitt und hier­durch auf die Gegen­fahr­spur geriet. Um einen Zusam­men­stoß zu ver­hin­dern, wich der 22jährige nach rechts aus und geriet hier­bei ins Ban­kett. Wei­ter­hin prall­te er gegen einen Wasserauslass.

Der Geschä­dig­te erlitt hier­durch leich­te Ver­let­zun­gen. Wei­ter­hin wur­de sein Pkw beschädigt.

Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich jedoch von der Unfall­stel­le, ohne vor­her sei­ne Daten beim Geschä­dig­ten hin­ter­las­sen zu haben.

Wer kann Hin­wei­se auf den Unfall­ver­ur­sa­cher oder sein Fahr­zeug geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.

Auto­kenn­zei­chen abgerissen

LICH­TEN­FELS In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag konn­te eine Poli­zei­strei­fe Im Bereich der Fried­rich-Ebert-Stra­ße meh­re­re Gul­li-Deckel auf­fin­den, wel­che her­aus­ge­ho­ben wur­den und auf der Stra­ße lagen. Wei­ter­hin konn­ten die Poli­zei­be­am­ten meh­re­re Pkw-Kenn­zei­chen auf­fin­den, wel­che im Umfeld auf der Stra­ße lagen.

Wäh­rend der Auf­nah­me vor Ort sahen die Poli­zei­be­am­ten einen Mann, der beim Erblicken der Poli­zei die Flucht ergriff. Mit­tels einer ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung konn­te der 32jährige Mann auf­ge­grif­fen wer­den. Offen­sicht­lich han­del­te es sich hier­bei um den Täter, wel­cher ins­ge­samt 3 Pkws ange­gan­gen und von die­sen die Kenn­zei­chen abge­ris­sen hatte.

Der jun­ge Mann muss sich nun auf­grund diver­ser Delik­te vor dem Gesetz verantworten.