Ferien(s)pass 2023: Das beste Rezept gegen Lan­ge­wei­le – ab 26. Juni erhältlich

Auch in sei­ner 26. Auf­la­ge ist der gemein­sa­me Feri­en­pass von Stadt und Land Bam­berg für Kin­der und Jugend­li­che von 4 bis 18 Jah­ren aus der Regi­on ein Garant für ein bun­te und abwechs­lungs­rei­che Frei­zeit in den Feri­en. Mehr als 120 Gut­schei­ne für unter­schied­lich­ste Aus­flug­zie­le stecken in dem klei­nen Abreiß-Block und las­sen kei­ne Lang­wei­le aufkommen.

Die Ange­bots­pa­let­te reicht von einem Besuch im Frei­zeit­park Bet­zen­stein oder im Kin­der­land Bam­bi­ni bis hin zu einem Abste­cher in die Erfah­rungs­welt zur Ent­fal­tung der Sin­ne in Nürn­berg oder in das Doku­men­ta­ti­ons­zen­trum Reichs­par­tei­tags­ge­län­de. Gut­schei­ne für den Besuch von ver­schie­de­nen Muse­en, Kino oder Thea­ter sor­gen auch bei schlech­tem Wet­ter für schö­ne Feri­en­ta­ge. Erst­mals mit dabei sind abso­lu­te High­lights wie der Wake­park Brom­b­ach­see, der Soc­cer­park Pot­ten­stein und der Action­park Nürn­berg. Ob allein, mit Freun­den oder mit der Fami­lie: Dem unge­trüb­ten Feri­en­ver­gnü­gen steht mit dem Feri­en­pass also nichts mehr im Wege.

Zur schö­nen Tra­di­ti­on des Feri­en­pas­ses gehört es mitt­ler­wei­le, dass das Design für das Feri­en­pass­pla­kat im Rah­men eines Wett­be­werbs in Zusam­men­ar­beit mit den Medi­en­ge­stal­ter-Klas­sen der Berufs­schu­le II gestal­tet wird. Aus einer Rei­he von unter­schied­li­chen Ent­wür­fen ging Aman­da Boris­ov-Perez als Sie­ge­rin her­vor. Sie hat ein wun­der­ba­res Wim­mel­bild gestal­tet, wel­ches vie­le regio­na­le Attrak­tio­nen wie Altes Rat­haus und Giech­burg zeigt.

Der Feri­en­pass ist ab dem 26. Juni im Bam­ber­ger Rat­haus am ZOB, Pro­me­na­den­str. 2a, in der Info­thek des Land­rats­am­tes, bei den Gemein­de­ver­wal­tun­gen, in allen Filia­len der Spar­kas­se Bam­berg sowie allen Geschäfts­stel­len der Volks- und Raiff­ei­sen­ban­ken in Stadt und Land­kreis Bam­berg erhält­lich. Wei­te­re Ver­kaufs­stel­len sind unter https://​www​.stadt​.bam​berg​.de/​f​e​r​i​e​n​p​ass zu fin­den. Der Ver­kaufs­preis beträgt fünf Euro. Fami­li­en mit drei oder mehr Kin­dern erhal­ten den drit­ten und jeden wei­te­ren Feri­en­pass bei den Info­the­ken der Stadt und des Land­krei­ses und den Gemein­den kostenlos.