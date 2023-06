Kön­nen Anti­kör­per gegen Long Covid helfen?

Die­se Fra­ge steht im Zen­trum einer Stu­die der Uni­ver­si­täts­kli­nik Erlan­gen, die den Titel dis­CO­Ver (dia­gno­sis Long-COVID Erlan­gen) trägt und die die Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH unter­stützt. Gesucht wer­den des­halb Men­schen, die an schwer­wie­gen­den Lang­zeit­fol­gen von Coro­na lei­den und auf Hil­fe warten.

Es gibt nur eine ein­zi­ge Stel­le des mensch­li­chen Kör­pers, an der sich ohne Ein­griff die Zir­ku­la­ti­on des Blu­tes erken­nen lässt. „Augen­ärz­te kön­nen die Zir­ku­la­ti­on mit Hil­fe hoch­sen­si­bler Mikro­sko­pe an der Netz­haut erken­nen“, sagt Prof. Dr. Jörg Reu­ters­han, Direk­tor der Kli­nik für Anäs­the­sio­lo­gie und Ope­ra­ti­ve Inten­siv­me­di­zin an der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH. Auch und gera­de Augen­ärz­te haben fest­ge­stellt, dass Blut­kör­per­chen bei Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten mit Long Covid oder Post Covid ver­klum­pen können.

Das ist ein Pro­blem. „Bei gesun­den Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten sind Blut­zel­len in der Lage, sich zu ver­for­men“, sagt Prof. Dr. Reu­ters­han. Damit kön­nen sie auch durch sehr dün­ne Gefä­ße des Blut­kreis­lau­fes flie­ßen. Ver­klum­pen die Blut­zel­len aller­dings, so wie es bei Long Covid gesche­hen kann, wer­den bestimm­te Berei­che des Kör­pers nicht mehr aus­rei­chend durch­blu­tet. Dies kann auch das mensch­li­che Gehirn betref­fen. „So erklä­ren wir uns, wie es zu den schwer­wie­gen­den Fol­gen kommt“, sagt Reu­ters­han. Dazu gehört auch das häu­fi­ge­re Auf­tre­ten von Schlag­an­fäl­len bei Long Covid-Erkrankten.

Sym­pto­me bei Long Covid sind:

Müdig­keit

Abge­schla­gen­heit

ein­ge­schränk­te kör­per­li­che Belastbarkeit

Luft­not

Kon­zen­tra­ti­ons­stö­run­gen

Men­schen, die nach über­stan­de­ner Coro­na-Infek­ti­on unter die­sen Sym­pto­men lei­den, bit­ten die Stu­di­en­ver­ant­wort­li­chen, sich zu mel­den und sich eine hal­be Stun­de Zeit im Kli­ni­kum Bay­reuth zu neh­men. „Wir wer­den sie zu ihren Sym­pto­men und even­tu­el­len Vor­er­kran­kun­gen befra­gen und ihnen ein wenig Blut abneh­men“, sagt Prof. Dr. Reu­ters­han. Ziel der Stu­die ist es, Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten zu fin­den, die eine Anti­kör­per­the­ra­pie gegen Long Covid erhal­ten. Die­se The­ra­pie wird am Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Erlan­gen stattfinden.

Betrof­fe­ne, die an der Stu­die teil­neh­men möch­ten, bit­tet das Kli­ni­kum Bay­reuth online um eine Ter­min­ver­ein­ba­rung unter https://​ter​min​.web​.kli​ni​kum​-bay​reuth​.de/

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Stu­die dis­CO­Ver fin­den Inter­es­sier­te im Inter­net unter: https://​www​.augen​kli​nik​.uk​-erlan​gen​.de/​f​o​r​s​c​h​u​n​g​/​a​g​-​l​o​n​g​-​c​o​v​i​d​-​m​e​/​c​f​s​/​d​i​s​c​o​v​e​r​-​e​r​l​a​n​g​en/