Der HSC 2000 Coburg hat eine zen­tral wich­ti­ge Per­so­na­lie ent­schie­den: Jan Gorr wird auch in der Sai­son 2023/2024 Trai­ner der Pro­fi-Mann­schaft des HSC 2000 Coburg sein.

In die­ser Woche hat der Auf­sichts­rat des HSC 2000 Coburg ent­schie­den, mit Jan Gorr als Trai­ner der Zweit­li­ga­mann­schaft in die neue Sai­son zu gehen. Auch sei­ne Geschäfts­füh­rer­po­si­ti­on wird der 45-Jäh­ri­ge wei­ter­hin ausüben.

„Seit Jan die Mann­schaft im März über­nom­men hat, begei­stert uns die Ent­wick­lung des Teams. Jan hat es geschafft, das Poten­zi­al der Mann­schaft her­aus­zu­kit­zeln. Beson­ders freut uns, dass wir in den Spie­len als ech­tes Team auf­ge­tre­ten sind, das unse­re Fans wie­der emo­tio­nal mit­nimmt – zuletzt unter ande­rem im Heim­spiel gegen Eisen­ach. Dies hat uns erneut bewie­sen, wel­che Qua­li­tä­ten Jan auf die­sem Posten mit­bringt und wir freu­en uns, in die­ser Kon­stel­la­ti­on gemein­sam in die kom­men­de Sai­son zu gehen“, sagt Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der Mat­thi­as Dietz. Die Ver­eins­füh­rung hat sich in Zusam­men­ar­beit mit dem Auf­sichts­rat inten­siv mit der Situa­ti­on aus­ein­an­der­ge­setzt und ver­schie­de­ne Alter­na­ti­ven geprüft. Das Ergeb­nis die­ser Prü­fung fiel am Ende deut­lich für Jan Gorr aus. „Er ist für uns in der aktu­el­len Situa­ti­on mit Abstand die beste Lösung, wir waren uns sehr schnell einig, dass wir mit Jan den ein­ge­schla­ge­nen Weg wei­ter­ge­hen möch­ten“, ergänzt Vor­stands­spre­cher Ste­fan Apfel.

Jan Gorr wird für den HSC 2000 Coburg wei­ter­hin die Dop­pel­funk­ti­on als Geschäfts­füh­rer und Trai­ner beklei­den. „Wir haben in den ver­gan­ge­nen Mona­ten gese­hen, dass die­se Kom­bi­na­ti­on sehr gut funk­tio­niert. Natür­lich haben wir jetzt die Auf­ga­be, eini­ge Pro­zes­se im Umfeld wei­ter zu opti­mie­ren und Auf­ga­ben neu zu schnei­den, aber ich bin über­zeugt davon, dass uns dies mit unse­ren moti­vier­ten Teams in der Geschäfts­stel­le und im Umfeld der Mann­schaft gemein­sam gelin­gen wird“, sagt Apfel.

HSC setzt auf Teamwork

In sei­ner Trai­ner­lauf­bahn beim HSC 2000 Coburg hat Jan Gorr unter ande­rem zwei Mal den Auf­stieg in die Bun­des­li­ga geschafft. Im März 2023 hat er nach der Tren­nung von Bri­an Anker­sen das Team über­nom­men und seit­dem die tol­le Bilanz von 16:8‑Punkten geholt. Höhe­punk­te waren die Heim­spie­le gegen die Auf­stei­ger Balin­gen und Eisen­ach, als der HSC 2000 Coburg jeweils nur hauch­dünn an Sie­gen vor­bei­schramm­te. „Die sport­li­che Ent­wick­lung ist so, wie wir sie uns wün­schen. Wir glau­ben an das Poten­zi­al unse­rer Mann­schaft und sind uns sicher, dass wir es mit Jan best­mög­lich wei­ter­ent­wickeln kön­nen“, sagt Mat­thi­as Dietz.

Auch Jan Gorr war über­aus zufrie­den mit sei­nem Team und freut sich nun auf eine wei­te­re Sai­son als Trai­ner: „Ich war von Beginn an sehr davon ange­tan, mit wel­chem Enga­ge­ment und auch mit wie viel Spiel­freu­de wir im Trai­ning und in den Spie­len auf­ge­tre­ten sind. Jeder Spie­ler bringt sich maxi­mal ein, damit wir uns als Team ver­bes­sern. Aus die­ser Per­spek­ti­ve muss­te ich nicht lan­ge über­le­gen, ob ich wei­ter Trai­ner die­ser Mann­schaft sein möch­te. Auf der ande­ren Sei­te galt und gilt es aber auch genau hin­zu­schau­en, wie wir unse­re Gesamt­ent­wick­lung als Ver­ein damit in Ein­klang brin­gen“, sagt Jan Gorr. Die Dop­pel­funk­ti­on als Geschäfts­füh­rer und Trai­ner las­se sich wert­schöp­fend ver­knüp­fen. „Es gibt im Sport vie­le Bei­spie­le, dass dies gut funk­tio­niert. Ich habe ein tol­les Team in der Geschäfts­stel­le und auch im Umfeld. Und die letz­ten Wochen unter vol­ler Bela­stung haben uns gezeigt, dass unse­re Orga­ni­sa­ti­on funk­tio­niert und unse­re Mit­ar­bei­ter mit der gestie­ge­nen Ver­ant­wor­tung sehr gut umge­gan­gen sind. Das gilt es nun aus­zu­bau­en und auch zukünf­tig zu bewei­sen“, sagt Gorr abschließend.

Die Mann­schaft des HSC Coburg befin­det sich aktu­ell in der Sai­son­pau­se. Los geht es mit der Vor­be­rei­tung auf die neue Spiel­zeit dann am 17.07.2023 mit dem ersten Trai­ning in der HUK-COBURG arena.