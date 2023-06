Spen­den­kam­pa­gne für Pfle­ge­an­bau ans Haus gestartet

„Hei­mat statt Heim ist seit 15 Jah­ren der Herz­schlag unse­rer Fami­lie. 2008 ent­schie­den wir uns, einen schwer­be­hin­der­ten Jun­gen bei uns auf­zu­neh­men, ihm ein Zuhau­se zu geben, ihn bedin­gungs­los mit all sei­nen Beson­der­hei­ten anzu­neh­men und ihm einen Raum zu bie­ten, in dem er sich auf sei­ne Art und Wei­se ent­fal­ten und ent­wickeln kann. Von Anfang an war es der Wunsch, dass er immer für bei uns blei­ben kann. Dafür began­nen wir an unser bestehen­des Haus einen Pfle­ge­trakt anzu­bau­en. In die­sen Räu­men ist genü­gend Platz und Raum zum Leben, Platz für den Kin­der­in­ten­siv­pfle­ge­dienst, wel­cher uns seit 12 Jah­ren beglei­tet, Raum für die The­ra­pien (Ergo, Logo, Phy­sio) zu Hause.

Der Anbau ist gekop­pelt mit unse­rem Haus, sodass ist Erik nicht abge­trennt von uns ist, son­dern immer in unse­rer Nähe. Gleich­zeit ent­steht aber auch für uns als Rest der Fami­lie mehr Raum für Pri­vat­sphä­re. Die ver­gan­ge­nen Mona­te und deren wirt­schaft­li­chen Aus­wir­kun­gen gehen auch an uns nicht vor­über. Die trotz ein­ge­rech­ne­ten Puf­fers anfal­len­den Prei­se, wer­den die Kosten über­stei­gen. Dafür brau­chen wir Eure Unter­stüt­zung. Die Gel­der wer­den aus­schließ­lich für den unte­ren Bereich von Eriks Anbau ver­wen­det“, beschreibt Pfle­ge­ma­ma Ange­li­ka Wahl auf der Sei­te ihres GoFund­Me-Spen­den­auf­rufs.

100.000€ sol­len mit die­sem nun zusam­men­kom­men und den Pfle­ge­trakt für Fami­lie Wahl aus Him­mel­kron ermöglichen.