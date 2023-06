Auch Chö­re aus Bay­reuth und Nürn­berg sowie Ensem­bles aus Fran­ken und Alt­bay­ern berei­chern die Euro­pa­ta­ge der Musik

Zahl­rei­che Musik­ensem­bles aus Bay­ern und Tsche­chi­en gestal­ten in die­sem Jahr die Euro­pa-Tage in Selb. Stimm­ge­wal­ti­ge Chö­re zei­gen ihr Kön­nen und erklin­gen als Zei­chen des freund­schaft­li­chen Mit­ein­an­ders. Kapel­len aus Nah und Fern bezau­bern ihr Publi­kum, indem sie in der „Ton­art der Freund­schaft“ spie­len. Damit sen­den die Euro­pa­ta­ge der Musik ein Zei­chen der Ver­stän­di­gung ent­lang der gan­zen Gren­ze, so dass auch in Brno | Brünn das dor­ti­ge Ver­söh­nungs­tref­fen erreicht wird.

Am Sams­tag, tags­über, sin­gen und musi­zie­ren die ver­schie­den­sten Ensem­bles par­al­lel auf meh­re­ren Büh­nen in Selb sowie in Aš und Hohen­berg an der Eger. Der Abend gehört einem Fest­kon­zert im Rosen­thal-Thea­ter bei frei­em Ein­tritt. Am Sonn­tag von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr unter­hält am Gra­fen­mühl­wei­her Jazz und bestes Kaba­rett das Publi­kum. Freu­en Sie sich auf das Jazz-Trio „Die Hou­bous a přá­telé“ und die Kaba­rett­grup­pe „Das The­ma | To téma“ mit ihrem Pro­gramm „Lied­fa­brik-Trans­folk­in­fu­si­on“.

Die Euro­pa­ta­ge der Musik fin­den in die­sem Jahr auf Büh­nen in unse­rer Regi­on statt. Die vom Baye­ri­schen Musik­rat initi­ier­te Ver­an­stal­tungs­rei­he belebt am 24. und 25.06.2023 die Stra­ßen und Plät­ze und berei­chert die Baye­risch-Tsche­chi­schen Freund­schafts­wo­chen mit den ver­schie­den­sten Darbietungen.

Sie­he auch www​.freund​schafts​wo​chen2023​.eu